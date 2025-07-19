İzmir'de bir fabrikada gıda krizi! 68 işçi hastanelik oldu

İzmir'de toplu şekilde zehirlenme vakaları yaşandı. Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Ege Seramik Fabrikasında gece vardiyasında çalışan 68 işçi, yedikleri akşam yemeği sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Polis, gıda zehirlenmesi şüphesiyle olayla ilgili inceleme başlattı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Ege Seramik Fabrikasında gece vardiyasında çalışan onlarca işçi, yedikleri akşam yemeği sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu.

İŞÇİLER TEKER TEKER HASTANELİK OLDU

Kemalpaşa Devlet Hastanesine 68 işçinin rahatsızlıkları nedeniyle geldiği öğrenildi. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Kemalpaşa ve Turgutlu Devlet Hastanelerinin yanı sıra İzmir'deki sağlık kuruluşlarına başvuran işçilerden bazıları ayakta tedavi edilirken, durumu kötü olanlar hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili fabrika yemeklerinden numune alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Polis ekipleri, gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde olayla ilgili inceleme başlattı.