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Suriyeli işçiler deprem sandı! Şantiyedeki kaza yürek hoplattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir inşaat alanındaki vinç yola devrilerek operatörün mahsur kalmasına ve park halindeki bir otomobilin hurdaya dönmesine neden oldu. Olay anında, şantiyede çalışan Suriyeli inşaat işçileri deprem oluyor sandı. Vincin kabininde mahsur kalan operatörün kurtarılma anları ise nefes kesti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi'nde 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, inşaat alanındaki vinç, büyük bir gürültüyle yola devrildi.

Suriyeli işçiler deprem sandı! Şantiyedeki kaza yürek hoplattı - 1. Resim

DEPREM OLDU SANDILAR

Yola devrilen vinç içerisindeki kabinde operatör mahsur kaldı. Yol üzerinde park halinde olan inşaat şirketine ait lüks otomobil ise üzerine devrilen vinç sebebiyle hurda yığınına döndü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kabin içinde sıkışan operatör K.M.'yi yaptıkları kurtarma operasyonu ile bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAMERAYA YANSIDI

O anlar bir hem şantiyede çalışan bazı işçilerin hem de bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde sağa doğru döndüğü sırada devrilen vincin bir işletmeyi teğet geçtiği ve olay yerinden geçen vatandaşların büyük korku yaşadığı anlar yer aldı. Ayrıca binanın üzerinden yan yatan vincin binanın üst katlarında yıkıma sebep olduğu devrilme anında inşaat sahasında çalışan Suriyeli işçilerin tekbir getirdikleri anlarda kameralara anbean yansıdı. Vincin kabin kısmında mahsur kalan operatörün kurtarılma anları da saniye saniye görüntülendi.

Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla devrilen araç kaldırılırken, inşaat alanındaki çalışmalar geçici olarak durduruldu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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