Türk savunması Avrupa'da! NATO tedarikçisi İtalyan firma satın alındı

Türk savunma sanayi firması ARCA Savunma, NATO ve İtalya Savunma Bakanlığı’na mühimmat tedarik eden İtalyan Esplodenti Sabino’yu satın alarak Avrupa’daki varlığını güçlendirdi. Satın almanın ardından Casalbordino’daki tesisle ilgili yapılacak değişiklikler ve yeni üretim portföyü merakla bekleniyor.

Türk savunma sanayi şirketi ARCA Savunma, merkezi İtalya'nın Casalbordino kentinde bulunan ve NATO ile İtalya Savunma Bakanlığı’na uzun yıllardır mühimmat tedarik eden Esplodenti Sabino firmasını resmen satın aldı.

AVRUPA'DA GÜÇLÜ VARLIK

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez'in liderliğinde yürütülen stratejik müzakereler sonucunda gerçekleşen satın alma, ARCA Savunma'nın Avrupa’daki varlığını önemli ölçüde güçlendirirken, Türkiye'nin küresel savunma tedarik zincirindeki konumunu da pekiştirdi.

Esplodenti Sabino, mühimmat, füze ve patlayıcı imhası yapan nadir Avrupa şirketlerinden biri olarak yıllar içinde NATO ülkeleri ve İtalya Savunma Bakanlığı’ndan önemli projeler yürütüyor.

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Satışın mali detayları açıklanmamakla birlikte ARCA Savunma’nın Casalbordino’daki tesiste yapacağı değişimler de henüz belirsiz.

Ankara merkezli olan Arca Savunma’nın İtalya ofisi Milano’da bulunuyor. Türkiye’de çeşitli kalibrelerde top, havan ve silah mühimmatı, 20–40 kilometre menzilli roketler ve plastik patlayıcılar üreten ARCA Savunma’nın, İtalya’da satın aldığı yeni fabrikada oluşturacağı üretim portföyü ise merak konusu.