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Nişan dönüşü feci kaza! Kontrolden çıktı, taklalar attı, 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nişan dönüşü feci kaza! Kontrolden çıktı, taklalar attı, 1 ölü, 4 yaralı
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erzincan’da motosikletlerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler, tedavi altına alındı.

Elazığ'daki nişan töreninden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin Erzincan'da karıştığı trafik kazası, bir can aldı. Otomobilin Saztepe mevkiinde kontrolden çıkarak takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

YOLDAN ÇIKAN ARAÇ TAKLA ATTI

Kaza, bu akşam saatlerinde Erzincan-Erzurum kara yolunun 25'inci kilometresinde bulunan Saztepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E.G. idaresindeki 24 ABY 167 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nişan dönüşü feci kaza! Kontrolden çıktı, taklalar attı, 1 ölü, 4 yaralı - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada otomobil içinde bulunan Y.E.G., A.D., A.G. ve N.T. yaralanırken, ağır yaralı olarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 58 yaşındaki M.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nişan dönüşü feci kaza! Kontrolden çıktı, taklalar attı, 1 ölü, 4 yaralı - 2. Resim

NİŞANDAN DÖNÜYORLARDI

Kazaya karışanların, Elazığ'daki bir nişan töreninden Erzincan'a döndükleri öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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