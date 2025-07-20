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Tunceli'de feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı, bilanço ağır

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tunceli&#039;de feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı, bilanço ağır
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tunceli’de otomobil ile minibüsün çarpıştığı feci bir kaza yaşandı. Olayda yaralanan 7 kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi.

F.A. idaresindeki 23 AES 260 plakalı otomobil ile S.B'nin kullandığı 34 ABT 370 plakalı minibüs, Tunceli-Erzincan kara yolu Zağge mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tunceli'de feci kaza! Otomobil ile minibüs çarpıştı, bilanço ağır - 1. Resim

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu ise araçların çekilmesiyle ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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