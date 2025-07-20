Tunceli'de görüldü! Kırmızı listede bulunuyor, nesli tükenme tehlikesinde!
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Bağırpaşa Yaylası'nda, nesli tükenme tehlikesi altındaki Arap tavşanı görüntülendi. Hayvanlarını otlatan Halit Doğan tarafından fark edilip kayda alınan Arap tavşanı, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin Kırmızı Listesi'nde yer alıyor.
Türkiye, birçok endemik bitki türüne ev sahipliği yaparken, çok sayıda nesli tükenmekte olan canlıya da yuva olmaktadır.
Tunceli’nin Pülümür ilçesi Bağırpaşa yaylasında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin Kırmızı Listesinde bulunan Arap tavşanı görüldü.
NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA: KAMERALARA YANSIDI
Beslediği hayvanları otlatmak için yaylaya çıkan sürü sahibi Halit Doğan, kırmızı listede bulunan Arap tavşanını gördü.
O anları kayda alan Doğan, daha sonra bölgeden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş