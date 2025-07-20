Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas’ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ Geçidi’nde yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi ölürken, 24 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi. Kızıldağ Geçidi'nde yaşanan kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

SİVAS-ERZİNCAN YOLUNDA OTOBÜS DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen, Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı.

YOLCULAR VE EŞYALARI YOLA SAVRULDU

Kazadan gelen ilk görüntülere göre otobüsten bazı yolcular ve eşyaları yola savruldu.

AFAD BÖLGEDE

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

EN AZ 3 ÖLÜ, 24 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kaza yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.