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Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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Sivas, İmranlı, Otobüs, Kaza, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ Geçidi’nde yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi ölürken, 24 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi. Kızıldağ Geçidi'nde yaşanan kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

SİVAS-ERZİNCAN YOLUNDA OTOBÜS DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen, Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı. 

Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

YOLCULAR VE EŞYALARI YOLA SAVRULDU

Kazadan gelen ilk görüntülere göre otobüsten bazı yolcular ve eşyaları yola savruldu.

Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

AFAD BÖLGEDE

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

EN AZ 3 ÖLÜ, 24 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kaza yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

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