Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Sivas’ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ Geçidi’nde yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi ölürken, 24 kişi yaralandı.
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi. Kızıldağ Geçidi'nde yaşanan kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
SİVAS-ERZİNCAN YOLUNDA OTOBÜS DEVRİLDİ
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen, Has Ağrılı Turizm'e ait yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı.
YOLCULAR VE EŞYALARI YOLA SAVRULDU
Kazadan gelen ilk görüntülere göre otobüsten bazı yolcular ve eşyaları yola savruldu.
AFAD BÖLGEDE
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
EN AZ 3 ÖLÜ, 24 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kaza yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu AjansıEditör: Baki Sancak