Halk otobüsü ve yolcu minibüsü çarpıştı! Malatya'da feci kaza

Malatya'da feci bir kaza meydana geldi. Halk otobüsüyle yolcu minibüsünün çarpışması sonucu, 5 kişi yaralandı.

Malatya'da feci bir kaza meydana geldi.

YARALILAR VAR

C.K. idaresindeki 44 HA 0050 plakalı halk otobüsü, Şifa Mahallesi Niyazi Mısri Caddesi'nde, E.G. yönetimindeki 44 J 6062 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan E.G. ile otobüsteki yolculardan Y.K, H.K, C.O. ve O.Ş. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.