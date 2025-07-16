Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Adana’da feci kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı, can kaybı var

Adana’da feci kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı, can kaybı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana’da motosiklet ile otomobil çarpıştı, iki kişi yola savruldu. Hastaneye kaldırılan yolculardan biri hayatını kaybetti.

Adana'da seyir halindeki motosikletin otomobil ile çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi.

Nurullah E. (31) idaresindeki 01 BCE 552 plakalı motosiklet ile Hakan K. (29) yönetimindeki 34 DSR 123 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı.

Adana'da can pazarı! Motosiklet otomobile çarptı, can kaybı var - 1. Resim

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDULAR

Kazanın ardından motosikletin sürücüsü Nurullah E. ile arkasındaki yolcu Serhat Ş. yola savruldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları hastaneye kaldırdı. Serhat Ş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler, otomobilin sürücüsü Hakan K'yi polis merkezine götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kırıkkale'de FETÖ operasyonu! Eski komiser yardımcı kıskıvrak yakalandıTBMM'de Suriye tezkeresi kabul edildi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Halk otobüsü ve yolcu minibüsü çarpıştı! Malatya'da feci kaza - 3. SayfaHalk otobüsü ve yolcu minibüsü çarpıştı!İstanbul'da huzur operasyonu: Polis tüm noktalarda sahadaydı - 3. Sayfaİstanbul'da huzur operasyonu: Polis tüm noktalarda sahadaydıGaziye hakaret etmişti, hakkında karar verildi! İfadesi pes dedirtti - 3. SayfaGaziye hakaret etmişti, hakkında karar verildiAyşe Tokyaz'ı öldürüp cesedini valizde taşıdılar! Eski polis Cemil Koç ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı - 3. SayfaKoç ve beraberindeki 6 kişi hakkında karar!Motosikletle geldiler, milyonluk soygun yaptılar! Polis tek tek yakaladı - 3. SayfaMotosikletle geldiler, milyonluk soygun yaptılar!Piknik facia ile sonlandı! İki kız kardeş dehşeti yaşadı, acı haber geldi - 3. SayfaPiknik facia ile sonlandı! Kız kardeşlerden acı haber
Sonraki Haber Yükleniyor...