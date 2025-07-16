Adana’da feci kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı, can kaybı var

Kaynak: Anadolu Ajansı 16 Temmuz 2025 22:45 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 23:09 - Güncelleme:

Adana’da motosiklet ile otomobil çarpıştı, iki kişi yola savruldu. Hastaneye kaldırılan yolculardan biri hayatını kaybetti.

Adana'da seyir halindeki motosikletin otomobil ile çarpıştığı feci bir kaza meydana geldi. Nurullah E. (31) idaresindeki 01 BCE 552 plakalı motosiklet ile Hakan K. (29) yönetimindeki 34 DSR 123 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı. ÇARPMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDULAR Kazanın ardından motosikletin sürücüsü Nurullah E. ile arkasındaki yolcu Serhat Ş. yola savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları hastaneye kaldırdı. Serhat Ş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İlgili Haber Irak'a İHA saldırısı! Petrol sahası yeniden hedef alındı Ekipler, otomobilin sürücüsü Hakan K'yi polis merkezine götürdü.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe