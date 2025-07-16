Irak'a İHA saldırısı! Petrol sahası yeniden hedef alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı 16 Temmuz 2025 22:13 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 22:28 - Güncelleme:

Irak’ın Duhok kentindeki petrol sahasına bomba yüklü İHA ile bir saldırı daha düzenlendi. IKBY Terörle Mücadele Birimi, saldırıda can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Sabah saatlerinde ise 3 petrol sahası benzer saldırılara hedef olmuştu.

Irak'ın Duhok kentindeki petrol sahasına bir kez daha bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği bildirildi. IKBY Terörle Mücadele Birimi, saldırıya dair açıklamada bulundu. İlgili Haber BMGK'dan Suriye kararı! Saldırıların ardından acil toplanıyor SALDIRIDA CAN KAYBI YAŞANMADI Açıklamada, akşam saat 19.10’da Duhok’taki Hunt petrol sahasına bomba yüklü İHA ile saldırıldığı belirtildi. Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. İlgili Haber Suriye'de hava saldırıları protesto ediliyor 3 AYRI PETROL SAHASI HEDEF ALINMIŞTI Sabah saatlerinde de Duhok’ta aralarında Hunt petrol sahasının da olduğu 3 ayrı petrol sahasına bomba yüklü İHA saldırıları gerçekleştirilmişti. İlgili Haber Erbil'e İHA saldırısı! Petrol sahası hedef alındı

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe