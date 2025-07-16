Irak'a İHA saldırısı! Petrol sahası yeniden hedef alındı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Irak’ın Duhok kentindeki petrol sahasına bomba yüklü İHA ile bir saldırı daha düzenlendi. IKBY Terörle Mücadele Birimi, saldırıda can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Sabah saatlerinde ise 3 petrol sahası benzer saldırılara hedef olmuştu.
Irak'ın Duhok kentindeki petrol sahasına bir kez daha bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği bildirildi.
IKBY Terörle Mücadele Birimi, saldırıya dair açıklamada bulundu.
SALDIRIDA CAN KAYBI YAŞANMADI
Açıklamada, akşam saat 19.10’da Duhok’taki Hunt petrol sahasına bomba yüklü İHA ile saldırıldığı belirtildi.
Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.
3 AYRI PETROL SAHASI HEDEF ALINMIŞTI
Sabah saatlerinde de Duhok’ta aralarında Hunt petrol sahasının da olduğu 3 ayrı petrol sahasına bomba yüklü İHA saldırıları gerçekleştirilmişti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe