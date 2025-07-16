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Irak'a İHA saldırısı! Petrol sahası yeniden hedef alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak’ın Duhok kentindeki petrol sahasına bomba yüklü İHA ile bir saldırı daha düzenlendi. IKBY Terörle Mücadele Birimi, saldırıda can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Sabah saatlerinde ise 3 petrol sahası benzer saldırılara hedef olmuştu.

Irak'ın Duhok kentindeki petrol sahasına bir kez daha bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi, saldırıya dair açıklamada bulundu.

SALDIRIDA CAN KAYBI YAŞANMADI

Açıklamada, akşam saat 19.10’da Duhok’taki Hunt petrol sahasına bomba yüklü İHA ile saldırıldığı belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

3 AYRI PETROL SAHASI HEDEF ALINMIŞTI

Sabah saatlerinde de Duhok’ta aralarında Hunt petrol sahasının da olduğu 3 ayrı petrol sahasına bomba yüklü İHA saldırıları gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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