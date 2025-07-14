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Erbil'e İHA saldırısı! Petrol sahası hedef alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erbil&#039;e İHA saldırısı! Petrol sahası hedef alındı
İHA Saldırısı, Erbil, Irak, Terör, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Irak'ın Erbil şehrine bomba yüklü İHA'larla saldırıldı. Hurmala petrol sahasının hedef alındığı saldırıda can kaybı yaşanmadı.

Irak'ın Erbil kentinde yer alan Hurmala petrol sahasına İHA saldırısı düzenlendi.

Saldırılarda bomba yüklü iki İHA'nın kullanıldığı bildirildi. 

IKBY AÇIKLADI: CAN KAYBI YOK

IKBY Terörle Mücadele Birimi, saldırıya dair değerlendirmede bulundu. 

Açıklamada, akşam saat 20.20 ile 20.25’te Erbil’in Hurmala petrol sahasına bomba yüklü 2 İHA atıldığı, saldırıda can kaybının yaşanmadığı bilgisi yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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