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Görevden alındı, ülkesine 10 milyon dolarlık dava açtı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Görevden alındı, ülkesine 10 milyon dolarlık dava açtı
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gana’da görevden alınan Yüksek Mahkeme Başkanı Gertrude Torkornoo, “hak ihlali” gerekçesiyle ülkesine ECOWAS Adalet Divanı’nda 10 milyon dolarlık dava açtı.

Gana'da görevden alınan Yüksek Mahkeme Başkanı Gertrude Araba Esaaba Torkornoo, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Adalet Divanı'na başvurarak ülkesine karşı 10 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Adalet Divanı’na sunulan kapsamlı dilekçede Torkornoo, 22 Nisan’da Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama tarafından görevden uzaklaştırılmasının temel insan haklarının ağır ihlali olduğunu savundu.

'YASA DIŞI VE ADALETSİZ' SORUŞTURMA İDDİASI

Avukatları, görevden alınma sürecinin Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’na aykırı olduğunu belirterek, adil yargılanma hakkının ihlali, bağımsız ve tarafsız bir soruşturma kurulunun oluşturulmaması ve kamuoyu önünde küçük düşürülerek mesleki itibarının zedelenmesi gibi gerekçeler sundu.

Torkornoo, Gana devletinin “yasa dışı ve adaletsiz” bir soruşturma yürüttüğünü öne sürerek, bu süreçte hem kendisinin hem de ailesinin ölçülemez düzeyde kamuoyunun alayına ve küçümsemesine maruz kaldığını ifade etti.

Gana Cumhurbaşkanı Mahama ise Torkornoo’yu, hakkında yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle, Anayasa'nın 146. maddesi uyarınca 22 Nisan’da görevden uzaklaştırmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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