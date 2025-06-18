Erbil’de bomba yüklü İHA düşürüldü

Irak'ın Erbil kentinin güneyinde bomba yüklü bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü. Olayda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, Erbil’in güneyinde bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 18 Haziran Salı günü saat 18.43’te Erbil’e bağlı Kuştepe ilçesinin Şerave köyü yakınlarında bomba taşıyan bir İHA düşürüldü.

İHA'NIN NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ BİLİNMİYOR

Yetkililer, saldırı girişiminde herhangi bir can kaybı ya da maddi zarar yaşanmadığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İHA'nın nereden gönderildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.