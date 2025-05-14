Ankara, Bağdat ve Erbil, terör örgütünün silahsızlandırılmasında işbirliği yapacak

'Terörsüz Türkiye' sürecinde PKK'dan uzun süredir beklenen açıklama geldi. 5-7 Mayıs tarihlerinde kongre düzenleyen terör örgütü, fesih ve silah bırakma kararını duyurdu. Kararın ardından PKK'nın nasıl silahsızlandırılacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak Irak'tan açıklama geldi. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ankara, Bağdat ve Erbil arasında işbirliği yapılacağını söyledi.

PKK'NIN SİLAHSIZLANDIRILMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Bağdat'ta düzenlendiği basın toplantısında terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi kararına değindi. Hüseyin, terör örgütü PKK'nın silahsızlandırılması konusunda Bağdat, Erbil ve Ankara arasında işbirliği yapılacağını söyledi.

"PKK'nın kendini feshettiğini ve silahsızlandığını açıklamasından memnuniyet duyuyoruz" diyen Hüseyin, "Türkiye tarafıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Irak hükümeti, Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında bu konuda işbirliği yapılacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN SURİYE KARARI MEMNUN EDİCİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretine de değinen Hüseyin, "Başkan Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti ve Körfez'deki liderlerle birtakım anlaşmaların olması memnuniyet verici. Başkan Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararından da mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Hüseyin, Arap ülkelerin liderlerinin Bağdat'ta 17 Mayıs'ta düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:

"Daha önce yapılan zirvelere Arap liderlerin tamamı katıldı diye bir şey olmadı. Burada da gelmeyenler olabilir, o da o ülkelerin iç işleriyle ilgili meselelerden kaynaklı olacak. Ancak katılım güçlü ve aktif olacak ve gerçekçi konular tartışılacak. Suriye'ye ve diğer Arap ülkelerine de destek içeren kararlar alınacak."