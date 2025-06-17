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Bir F-35 savaş uçağı daha düşürüldü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir F-35 savaş uçağı daha düşürüldü
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran basını, Çaharmahal Bahtiyari’de İsrail’e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü ve pilotun yakalandığını öne sürdü. Resmi açıklama henüz yapılmadı.

İran basını, ülkenin Çaharmahal Bahtiyari eyaletinde İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü iddia etti.

Devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen "Sepah Pasdaran" Telegram sitesi, yerel kaynaklardan alınan bilgiyi paylaştı.

Bir F-35 savaş uçağı daha düşürüldü - 1. Resim

"F-35 DÜŞÜRÜLDÜ, PİLOT YAKALANDI"

Haberde, Çaharmahal Bahtiyari eyaletine bağlı Ben ilçesinin dağlık bölgesinde bir İsrail F-35 savaş uçağının düşürüldüğü ve pilotunun yakalandığı aktarıldı. Konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran daha önce de biri kadın 2 İsrail savaş uçağı pilotunun yakalandığı açıklamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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