Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > BMGK'dan Suriye kararı! Saldırıların ardından acil toplanıyor

BMGK'dan Suriye kararı! Saldırıların ardından acil toplanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BMGK&#039;dan Suriye kararı! Saldırıların ardından acil toplanıyor
BMGK, Suriye, İsrail, Hava Saldırıları, Güvenlik Konseyi, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail’in Şam ve Dera’daki kritik noktaları hedef alan hava saldırılarının ardından BMGK harekete geçti. Güvenlik Konseyi, Suriye gündemiyle yarın acil oturum düzenleme kararı aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek üzere yarın acil oturum düzenleyecek.

BMGK Dönem Başkanı olan Pakistan'ın Daimi Temsilcisi, toplantının yarın öğleden sonra gerçekleşeceğini bildirdi.

BMGK acil oturumu, Cezayir'in talebi üzerine yarın yerel saatle 15.00'te gerçekleşecek.

NE OLDU?

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken, İsrail ordusu da Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Son olarak İsrail hava kuvvetleri, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nı vurdu.

Süveyda’da hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera’ya saldırılar düzenledi. Süveyda’daki çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünya üzerinde daha büyüğü yok! Uzayın en pahalı taşı rekor fiyata satıldıFenerbahçe'de Jhon Duran kampa katıldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ülke bunu konuşuyor: Siber dolandırıcılık operasyonlarında 1000'i aşkın gözaltı var! - DünyaSiber dolandırıcılık operasyonlarında 1000'i aşkın gözaltı!Suriye'de hava saldırıları protesto ediliyor - DünyaSuriye'de hava saldırıları protesto ediliyorSundhnukur Yanardağı patladı! Bölge tahliye ediliyor - DünyaSundhnukur Yanardağı patladı! Bölge tahliye ediliyorTrump’ın makyajla kapatılan elindeki morluk dikkat çekti! Beyaz Saray'dan açıklama geldi - DünyaTrump’ın elindeki morluk makyajla kapatıldıNetanyahu'nun "azınlık hükümeti" diken üstünde! Bir parti daha istifa etti - DünyaNetanyahu'nun "azınlık hükümeti" diken üstünde!Dürzi lider el-Hicri barışı istemedi! Şam ile varılan ateşkesi reddetti - DünyaDürzi lider el-Hicri barışı istemedi!
Sonraki Haber Yükleniyor...