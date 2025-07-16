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Dürzi lider el-Hicri barışı istemedi! Şam ile varılan ateşkesi reddetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Suriye, Şam, Ateşkes, Çatışma, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suriye'de Şam hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile çatışan Dürzilerin liderinden tansiyonu yükseltecek açıklama geldi. Dürzi grupların liderlerinden Şeyh Hikmet el-Hicri, Süveyda'da süren çatışmaları sonlandırmak için Şam ile varılan ateşkes anlaşmasını "Süveyda tamamen özgürleştirilene kadar mücadeleye devam edilmeli" sözleri ile reddetti.

Dürzi grupların liderlerinden Şeyh Hikmet el-Hicri, Suriye hükümeti ve Dürziler arasında varılan ateşkesi reddederek, "Süveyda tamamen özgürleştirilene kadar mücadeleye devam edilmeli" dedi.

Dürzi lider el-Hicri barışı istemedi! Şam ile varılan ateşkesi reddetti - 1. Resim

"ÇATIŞMALARI SÜRMELİ" PROVOKASYONU 

Dürzi grupların liderlerinden Şeyh Hikmet el-Hicri, Suriye hükümeti ile ülkenin güneyindeki Süveyda kentinde bulunan Dürziler arasında sağlanan ateşkesi reddetti. Hükümetle sağlanan ateşkes anlaşmasını duyuran ve rakibi olan Dürzi lider Şeyh Yousef Jarbou'yu yalanlayan el-Hicri, "Süveyda tamamen özgürleştirilene kadar mücadeleye devam edilmeli" dedi.

Dürzi lider el-Hicri barışı istemedi! Şam ile varılan ateşkesi reddetti - 2. Resim

Jarbou ateşkesi duyurduğu açıklamasında, "Dürzilerin çoğunlukta olduğu bölgenin Suriye devletine entegrasyonunu ve egemenliğinin teyit edilmesini içeren anlaşma, bölgedeki tüm kurumların yeniden etkinleştirilmesini ve geri kazanılmasını öngörüyor, aynı zamanda vatandaşların haklarının adalet ve eşitlik yasalarına göre güvence altına alınmasını savunuyor. Anlaşma kapsamında Suriye ordusu kışlalara çekilecek, iç güvenlik polis tarafından kurulan kontrol noktaları ile sağlanacak" ifadelerini kullanmıştı.

Dürzi lider el-Hicri barışı istemedi! Şam ile varılan ateşkesi reddetti - 3. Resim

Dürzi gruplar arasındaki anlaşmazlığın, Suriye hükümeti ile varılan ateşkesin kısa soluklu olmasına neden olacağı düşünülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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