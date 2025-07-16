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Adana'da korkunç iş kazası: İşçinin sırtına makine saplandı! Dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İş Kazası, Adana, Sarıçam, Organize Sanayi, Makine, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, organize saniye bölgesinde çalışan bir işçinin sırtına arıza yapan makine saplandı. İşçinin bağırması üzerine arkadaşları yardıma koştu. Uzun süre sıkıştığı yerden çıkartılamayan işçi, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Adana merkez Sarıçam ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde feci bir iş kazası meydana geldi.

Adana'da korkunç iş kazası: İşçinin sırtına makine saplandı! Dehşet anları kamerada - 1. Resim

ACIYLA BAĞIRDI, ARKADAŞLARI YARDIMA KOŞTU

Bir işçi, çalıştığı sırada arıza yapan bir makineye müdahale etmek istedi. Bu sırada diğer makine hareket ederek işçinin sırtına saplandı. İşçinin bağırması üzerine arkadaşları onun yardımına koştu. Ancak işçiler, uzun süre arkadaşlarını sıkıştığı yerden çıkartamadı.

Adana'da korkunç iş kazası: İşçinin sırtına makine saplandı! Dehşet anları kamerada - 2. Resim

HASTANEDE HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

Uzun uğraşlar sonucu makenenin sıkıştırdığı alandan çıkartılan talihsiz işçi, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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