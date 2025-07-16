Adana'da korkunç iş kazası: İşçinin sırtına makine saplandı! Dehşet anları kamerada

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, organize saniye bölgesinde çalışan bir işçinin sırtına arıza yapan makine saplandı. İşçinin bağırması üzerine arkadaşları yardıma koştu. Uzun süre sıkıştığı yerden çıkartılamayan işçi, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Adana merkez Sarıçam ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde feci bir iş kazası meydana geldi.

ACIYLA BAĞIRDI, ARKADAŞLARI YARDIMA KOŞTU

Bir işçi, çalıştığı sırada arıza yapan bir makineye müdahale etmek istedi. Bu sırada diğer makine hareket ederek işçinin sırtına saplandı. İşçinin bağırması üzerine arkadaşları onun yardımına koştu. Ancak işçiler, uzun süre arkadaşlarını sıkıştığı yerden çıkartamadı.

HASTANEDE HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

Uzun uğraşlar sonucu makenenin sıkıştırdığı alandan çıkartılan talihsiz işçi, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.