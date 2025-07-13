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Adana'da yol kenarında ilginç kavga! Boğazını sıktı ve tek cümle duyuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kavga, Telefon, Soygun, Adana, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da yol kenarında iki şahsın kavgası kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin arkadaşının boğazını sıkarak "telefonu vereceksin" diye bağırdığı görülürken, yoldan geçen vatandaş kavgayı ayırdı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesinde kameralara yansıyan bir görüntü "pes" dedirtti.

"TELEFONU VERECEKSİN"

Bir kişi arkadaşının telefonunu aldı. Şahıs da onu yakalayıp bulvarda yere yatırarak boğazını sıktı ve "Telefonu vereceksin" diye bağırmaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

İlginç anlar yoldan geçen motosikletlinin kask kamerasına yansırken, kavgayı ise bir taksici aracından inerek önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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