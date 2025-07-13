Adana'da yol kenarında ilginç kavga! Boğazını sıktı ve tek cümle duyuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Temmuz 2025 13:01 - Güncelleme: 13 Temmuz 2025 13:06 - Güncelleme:

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Adana'da yol kenarında iki şahsın kavgası kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin arkadaşının boğazını sıkarak "telefonu vereceksin" diye bağırdığı görülürken, yoldan geçen vatandaş kavgayı ayırdı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesinde kameralara yansıyan bir görüntü "pes" dedirtti. İlgili Haber Kasiyer müşteriyle kavga etti, eşi de karışınca ortalık savaş alanına döndü "TELEFONU VERECEKSİN" Bir kişi arkadaşının telefonunu aldı. Şahıs da onu yakalayıp bulvarda yere yatırarak boğazını sıktı ve "Telefonu vereceksin" diye bağırmaya başladı. O ANLAR KAMERADA İlginç anlar yoldan geçen motosikletlinin kask kamerasına yansırken, kavgayı ise bir taksici aracından inerek önledi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci