Adana'da korkunç kaza! Piknikten dönerken uçuruma yuvarlandılar

Adana’da bir otomobil kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazazedelerin piknikten döndüğü öğrenildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı feci bir kaza meydana geldi.

Hamidiye Mahallesi'nde Cumali Körkün idaresindeki 01 SB 396 plakalı otomobil kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 7 YARALI

Bölgeye ulaşan ekipler, sürücü Körkün'ün hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, ambulanslarla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan yaralılardan biri ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ayrıca kazazedelerin piknikten döndüğü belirtildi.