Adana'da sıra dışı kaza! Park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Adana'da sıra dışı bir kaza yaşandı. Park halindeki minibüs, freni boşalınca otomobilin üzerine düştü. Ses nedeniyle mahalleli panik yaşadı.
Adana’nın Feke ilçesinde, park halindeyken freni boşalan minibüs, bir otomobilin üzerine düştü.
MİNİBÜS OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Olay, ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi afet evleri mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki 06 EFF 513 plakalı minibüs, el freninin boşalması üzerine kaldırım alt caddesinde bulunan Bayram A.’ya ait 01 RU 653 plakalı otomobilin üzerine düştü.
MAHALLELİ PANİK YAŞADI
Minibüsün otomobil üzerine düşmesi üzerine oluşan ses nedeniyle mahalleli panik yaşadı. Kazada yaralanan olmazken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak