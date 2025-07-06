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Adıyaman'da motosikletli ekip kaza yaptı: 2 polis yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Adıyaman&#039;da motosikletli ekip kaza yaptı: 2 polis yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adıyaman'da motosikletli ekibin kaza yapması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Adıyaman'da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı plakası öğrenilemeyen motosikletli yunus ekibi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda devrildi.

Kazada polis memurları R.A. ile H.A. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı polis memurları sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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