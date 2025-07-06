Kütahya'da alkollü sürücü dehşet saçtı: Yaralılar var!

Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

O.S.Y. yönetimindeki otomobil ile Sultanbağı Mahallesi Soğukçeşme Caddesi'nde karşı yönden gelen F.S. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücülerden O.S.Y'nin alkollü olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.