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İki araç kaza yaptı, olan bisikletli çocuğa oldu! Talihsiz çocuk aracın altına böyle kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'de bir otomobilin ön araç kamerasına korkutan bir kaza olayı yansıdı. Körfez ilçesinde kaza yapan otomobilin bisikletli çocuğa çarpması büyük paniğe neden olurken, çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de korkunç bir kaza meydana geldi.

Güney Mahallesi Sancak Caddesi'nde seyreden sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil sokak kesişiminde çarpıştı.

İki araç kaza yaptı, olan bisikletli çocuğa oldu! Talihsiz çocuk aracın altına böyle kaldı - 1. Resim

SAVRULARAK ÇOCUĞA ÇARPTI!

Savrulan 41 K 4755 plakalı otomobil, o sırada yoldan geçen bisikletli bir çocuğa çarptı.

Araç ile park halindeki bir otomobilin arasında kısa süreli sıkışan çocuk yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kaza sonrası savrulan otomobilin çocuğa çarpması ve yoldan geçenler ile otomobil sürücülerinin çocuğun yardımına koşması yer alıyor.

O sırada olay yerinden geçen bir otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntülerde, olaya şahit olan vatandaşların, "Ah canım, gitti çocuk, çocuğa çarptı" yorumları ise dikkat çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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