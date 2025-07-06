Kırkpınar Ağaları listesi: Kırkpınar Ağası ne iş yapıyor, para kazanıyor mu, ağalık ihalesi nedir?

Edirne’de yüzyıllardır süregelen Kırkpınar Yağlı Güreşleri hız kesmeden devam ediyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri geleneklerinden biri ise “Kırkpınar Ağalığı” olarak biliniyor. Peki, Kırkpınar Ağası ne iş yapıyor, para kazanıyor mu, ağalık ihalesi nedir?

Her yıl düzenlenen ağalık ihalesiyle belirlenen Kırkpınar Ağası, turnuvanın manevi ev sahibi ve organizasyonun önemli bir simgesi olarak kabul ediliyor. Kırkpınar Ağaları listesi merakla araştırılırken Kırkpınar Ağası ne iş yapıyor, para kazanıyor mu, Kırkpınar ağalık ihalesi nedir soruları de gündemde yerini bulmuş vaziyette.

KIRKPINAR AĞASI NE İŞ YAPIYOR?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde “ağa” unvanını taşıyan kişi, yalnızca bir temsilci değil, organizasyonun simgesel ev sahibi ve kültürel mirasın taşıyıcısıdır.

Her yıl Edirne’de düzenlenen güreşlerin organizasyon sürecinde etkin rol oynayan Kırkpınar Ağası, güreşlerin tanıtımında kamuoyuyla ve basınla temas kurar. Turnuva boyunca geleneksel kıyafetleriyle etkinliklerde yer alır ve protokolde özel bir konuma sahiptir.

Kırkpınar Ağası Kırkpınar Organizasyon Kurulu'nun doğal üyesidir ve güreşle ilgili karar süreçlerinde görüşüne başvurulur. Güreşlerin manevi sorumluluğunu üstlenen ağa, aynı zamanda güreş meydanının temsilcisidir.

KIRKPINAR AĞASI PARA KAZANIYOR MU?

Kırkpınar Ağası unvanı tamamen onursal bir görevdir. Ağa görevi yerine getirirken herhangi bir maddi kazanç elde etmez. Aksine, turnuvanın tanıtımına ve organizasyonuna katkı sağlamak amacıyla büyük harcamalar yapar.

KIRKPINAR AĞALIK İHALESİ NEDİR?

Kırkpınar Ağası, her yıl Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen açık artırma yöntemiyle belirlenir. Kırkpınar Ağalık ihalesi başpehlivanlık final karşılaşmasından hemen önce yapılır.

Adaylar sembolik bir koçun açık artırması üzerinden tekliflerini sunar ve en yüksek teklifi veren kişi bir sonraki yılın ağası seçilir.

KIRKPINAR AĞALARI LİSTESİ

1955 - Mehmet Çardaktan (750 TL)

1969 - Gazanfer Bilge (16.000 TL)

1975 - Zülküf Karabulut (45.000 TL)

1977 - Fethi Atan (105.000 TL)

1978 - Sebahattin Tekcan

1980 - Cemal Pul (600.000 TL)

1981 - Mehmet İriş (620.000 TL)

1982 - Ali Ayağ (2.865.000 TL)

1983 - Ali Ayağ (1.500.000 TL)

1984 - Mustafa Bilgin (3.200.000 TL)

1985 - Mustafa Bilgin (4.500.000 TL)

1986 - Halil Kılıçoğlu (25.000.000 TL)

1988 - İbrahim Çayla (60.000.000 TL)

1989 - Kemal Özkan (50.000.000 TL)

1990 - Murat Köse (105.500.000 TL)

1991 - Alper Yazoğlu

1992 - Alper Yazoğlu

1993 - Alper Yazoğlu

1994 - Oğuzhan Bilgin

(En genç Kırkpınar Ağası)

1995 - Hüseyin Şahin (4.550.000.000 TL)

1996 - Hüseyin Şahin (7.000.000.000 TL)

1997 - Hüseyin Şahin (35.500.000.000 TL)

2001 - Mustafa Saruhan (35.000.000.000 TL) (Vekaleten oğlu Murat Saruhan)

2002 - Mehmet Sait Yavuz (40.000.000.000 TL)

2003 - Necdet Çakır (15.000.000.000 TL)

2004 - Mustafa Altunhan (86.000.000.000 TL)

2005 - Adem Tüysüz (300.000.000.000 TL)

2006 - Adem Tüysüz (180.000 YTL)

2007 - Adem Tüysüz (361.000 YTL)

2008 - Mehmet Cadıl (250.000 YTL)

2010 - Seyfettin Selim (250.000 TL)

2011 - Seyfettin Selim (322.000 TL)

2012 - Seyfettin Selim (222.000 TL)

2013 - Seyfettin Selim (200.000 TL)

2014 - Süleyman Mecek (807.000 TL)

2015 - Seyfettin Selim (522.000 TL)

2016 - Seyfettin Selim (361.000 TL)

2017 - Ahmet Çetin (1.522.000 TL) - İptal Edildi - Seyfettin Selim (222.000 TL)

2018 - Seyfettin Selim (722.000 TL)

2019 - Seyfettin Selim (661.000 TL)

2020 - Seyfettin Selim (belediye meclis kararıyla seçilmiştir)

2021 - Seyfettin Selim (1.022.000 TL)

2022 - Seyfettin Selim (4.022.000 TL)

2023 - Seyfettin Selim (22.222.000 TL)