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Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, farklı boylardaki müsabakalarla Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor. Organizasyonda güreşçilerin yanı sıra merak edilen bir diğer isim ise Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü oldu. Peki, Ufuk Özünlü kimdir, kaç yaşında ve nereli?

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, 665 ve 666. ağalık ihalelerini de kazanarak altın kemerin sahibi olmak istediğini basına sıklıkla dile getiriyor. İşte, Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü hakkında bilgiler...

Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü kimdir, kaç yaşında ve nereli? - 1. Resim

UFUK ÖZÜNLÜ KİMDİR?

Ufuk Özünlü 1978 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası, Sultangazi Yağlı Güreşlerinde 2013, 2014 ve 2015 yıllarında ağalık yaparak altın kemerli ağa olan Zeki Özünlü'dür.

İlk, orta ve lise eğitiminin ardından üniversite eğitimini Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde sürdürdükten sonra 2001 yılında  mezun olmuştur. 

Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü kimdir, kaç yaşında ve nereli? - 2. Resim

Ufuk Özünlü 2013 yılından bu yana Özünlü Damper’in CEO’su olarak görev yapmaktadır.

Evli ve üç çocuk babası olan Ufuk Özünlü, 664. Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali’nde ağalık ihalesini kazanmıştır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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