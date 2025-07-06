Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Temmuz 2025 15:22 - Güncelleme: 6 Temmuz 2025 15:22 - Güncelleme:

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, farklı boylardaki müsabakalarla Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor. Organizasyonda güreşçilerin yanı sıra merak edilen bir diğer isim ise Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü oldu. Peki, Ufuk Özünlü kimdir, kaç yaşında ve nereli?

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, 665 ve 666. ağalık ihalelerini de kazanarak altın kemerin sahibi olmak istediğini basına sıklıkla dile getiriyor. İşte, Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü hakkında bilgiler... UFUK ÖZÜNLÜ KİMDİR? Ufuk Özünlü 1978 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası, Sultangazi Yağlı Güreşlerinde 2013, 2014 ve 2015 yıllarında ağalık yaparak altın kemerli ağa olan Zeki Özünlü'dür. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından üniversite eğitimini Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde sürdürdükten sonra 2001 yılında mezun olmuştur. İlgili Haber Başpehlivanlık ödülü ne kadar, Kırkpınar Güreşleri hangi kanalda, saat kaçta? Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı yayın bilgileri Ufuk Özünlü 2013 yılından bu yana Özünlü Damper’in CEO’su olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babası olan Ufuk Özünlü, 664. Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali’nde ağalık ihalesini kazanmıştır. İlgili Haber Kırkpınar çeyrek final eşleşmeleri bekleniyor! Kimler çeyrek finale kaldı, Yusuf Can Zeybek maçı ne zaman?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan