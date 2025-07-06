Kırkpınar çeyrek final eşleşmeleri bekleniyor! Kimler çeyrek finale kaldı, Yusuf Can Zeybek maçı ne zaman?

Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenen 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık mücadelesi nefes kesmeye devam ediyor. Üç gün süren yoğun karşılaşmaların ardından çeyrek finale yükselen başpehlivanlar netleşti. Kırkpınar çeyrek final eşleşmeleri ve Yusuf Can Zeybek maçı heyecanla bekleniyor.

Geleneksel Türk güreşinin en büyük organizasyonlarından biri olan Kırkpınar’da büyük finale giden yol bugün nihayete erecek. Kırkpınar çeyrek final eşleşmeleri birçok kişi tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Kırkpınar güreşlerinde kimler çeyrek finale kaldı, Yusuf Can Zeybek maçı ne zaman?

KIRKPINAR ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık mücadelesi tüm heyecanıyla sürerken, üçüncü turun tamamlanmasıyla birlikte çeyrek finale yükselen isimler netleşti. Ancak çeyrek final eşleşmeleri henüz kura çekimiyle belirlenmedi.

Kura çekiminin 6 Temmuz Pazar günü yapılması bekleniyor. Çeyrek finalde mücadele edecek 8 başpehlivan Yusuf Can Zeybek, Feyzullah Aktürk, İsmail Koç, Erkan Taş, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Enes Doğan ve Ali İhsan Batmaz oldu.

YUSUF CAN ZEYBEK MAÇI NE ZAMAN?

Son iki yılın Kırkpınar başpehlivanı olan Yusuf Can Zeybek 6 Temmuz Pazar günü çeyrek finalde güreşecek. Karşılaşmanın kura sonucu belirlenecek rakibiyle yapılacak kura çekiminin ardından güreş saatine karar verilecek.

Yusuf Can Zeybek bu yıl da şampiyon olursa altın kemerin daimi sahibi unvanını kazanacak.

KIRKPINAR GÜREŞLERİ FİNALİ NE ZAMAN?

2025 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık final müsabakası 6 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Final güreşi gün içinde yapılacak çeyrek ve yarı final karşılaşmalarının ardından saat 17.30’da başlayacak.

Türkiye’nin dört bir yanından ilgiyle takip edilen tarihi mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Aynı gün içinde ağalık ihalesi ve kapanış töreni de yapılacak.