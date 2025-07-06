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Kırkpınar'da başpehlivanlık final güreşi ne zaman, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kırkpınar&#039;da başpehlivanlık final güreşi ne zaman, saat kaçta?
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664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı. Yağlı güreş tutkunları şimdi ise başpehlivanın belli olacağı müsabakaların saatine odaklandı. İşte, Kırkpınar'da başpehlivanlık final güreşi hakkında bilgiler...

Başpehlivanlık güreşleri heyecanla bekleniyor. Son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, altın kemerin daimi sahibi olma iddiasını sürdürüyor.

Kırkpınar'da başpehlivanlık final güreşi ne zaman, saat kaçta? - 1. Resim

BAŞPEHLİVANLIK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

Kırkpınar Güreş ağalığı ihalesinin de yapılacağı organizasyonda başpehlivanlar, öğle saatlerinde çeyrek final müsabakaları için çayıra çıkacak.

Başpehlivanlık üçüncü tur müsabakaları sonucunda Yusuf Can Zeybek, Feyzullah Aktürk, İsmail Koç, Erkan Taş, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Enes Doğan ve Ali İhsan Batmaz çeyrek finale adını yazdırmıştı.

Kırkpınar'da başpehlivanlık final güreşi ne zaman, saat kaçta? - 2. Resim

BAŞPEHLİVANLIK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

664. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlık yarışlarının bugün saat 18.30'dan sonra başlayacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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