Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, Başpehlivanlık ödülü ne kadar? Katılacak pehlivanların isimleri belli oldu

Türk güreş geleneğinin en köklü organizasyonlarından Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor! Edirne'de düzenlenecek 664. Kırkpınar Festivali için kısa bir süre kaldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanlar, başpehlivanlık unvanı için Sarayiçi Er Meydanı’nda ter dökecek. Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, Başpehlivanlık ödülü ne kadar merakla araştırılıyor.

Bu sene 664’üncüsü gerçekleştirilecek olan 2025 Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali için sayılı günler kaldı. 40 pehlivanın meydana çıkacağı organizasyon için hazırlıklar tamamlandı. Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, Başpehlivanlık ödülü ne kadar?

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

Türk ata sporunun en köklü geleneklerinden olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 yılında da büyük bir coşkuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

2025 Kırkpınar Yağlı Güreşleri 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 6 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. Asıl güreş müsabakaları ise 4-5-6 Temmuz tarihlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

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BAŞPEHLİVANLIK ÖDÜLÜ NE KADAR?

2025 başpehlivanlık para ödülü henüz resmi olarak açıklanmadı.

Geçtiğimiz sene başpehlivanlık unvanını kazanan güreşçiye 550 bin TL, ikinci olan pehlivana 275 bin TL, üçüncülüğü paylaşan iki güreşçiye ise kişi başı 140 bin TL para ödülü verilmişti.

Alt boylarda da dereceye giren pehlivanlara 70 bin TL’den başlayıp 5 bin TL’ye kadar değişen çeşitli ödüller dağıtılmıştı. 2025 yılı ödüllerinin de enflasyon oranı ve sponsorluk desteklerine göre artırılması bekleniyor.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ 40 PEHLİVAN İSİM LİSTESİ

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık için mücadele edecek 40 pehlivan isim listesi belli oldu. Pehlivanlar, kura sistemine göre beş ayrı torbaya ayrıldı. Alt torbada yer alan güreşçi üst torbadaki rakibini yenerse bir sonraki turda o torbadan kuraya katılma hakkı kazanacak.

1.⁠ ⁠Torba:

Enes Doğan

Ali Gürbüz

Yusuf Can Zeybek

İsmail Balaban

Orhan Okulu

Erkan Taş

Ali İhsan Batmaz

Serdar Yıldırım

2.⁠ ⁠Torba:

Kemal Şahin

Feyzullah Aktürk

Serhat Gökmen

Faruk Akkoyun

Osman Kan

Cengizhan Şimşek

İsmail Koç

Yıldıray Akın

3.⁠ ⁠Torba:

Mehmet Yeşil Yeşil

Yıldıray Pala

Mustafa Taş

Ünal Karaman

Ertuğrul Dağdeviren

Serhat Balcı

Mustafa Doğan Özkaya

Nedim Gürel

4.⁠ ⁠Torba:

Yunus Emre Yaman

Kürşat Şevki Korkmaz

Yalçın Üncül

Furkan Durmuş Altın

Osman Aynur

Mustafa Batu

Özkan Yılmaz

Seçkin Duman

5.⁠ ⁠Torba:

Abdullah Güngör

Rıza Yıldırım

Hamza Köseoğlu

Turan Balaban

Tolga Turan

Onur Balcı

Salih Erinç

Ali Güngör Ekin