Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, Başpehlivanlık ödülü ne kadar? Katılacak pehlivanların isimleri belli oldu
Türk güreş geleneğinin en köklü organizasyonlarından Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor! Edirne'de düzenlenecek 664. Kırkpınar Festivali için kısa bir süre kaldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanlar, başpehlivanlık unvanı için Sarayiçi Er Meydanı’nda ter dökecek. Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, Başpehlivanlık ödülü ne kadar merakla araştırılıyor.
Bu sene 664’üncüsü gerçekleştirilecek olan 2025 Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali için sayılı günler kaldı. 40 pehlivanın meydana çıkacağı organizasyon için hazırlıklar tamamlandı. Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman, Başpehlivanlık ödülü ne kadar?
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN?
Türk ata sporunun en köklü geleneklerinden olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 yılında da büyük bir coşkuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
2025 Kırkpınar Yağlı Güreşleri 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 6 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. Asıl güreş müsabakaları ise 4-5-6 Temmuz tarihlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek.
BAŞPEHLİVANLIK ÖDÜLÜ NE KADAR?
2025 başpehlivanlık para ödülü henüz resmi olarak açıklanmadı.
Geçtiğimiz sene başpehlivanlık unvanını kazanan güreşçiye 550 bin TL, ikinci olan pehlivana 275 bin TL, üçüncülüğü paylaşan iki güreşçiye ise kişi başı 140 bin TL para ödülü verilmişti.
Alt boylarda da dereceye giren pehlivanlara 70 bin TL’den başlayıp 5 bin TL’ye kadar değişen çeşitli ödüller dağıtılmıştı. 2025 yılı ödüllerinin de enflasyon oranı ve sponsorluk desteklerine göre artırılması bekleniyor.
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ 40 PEHLİVAN İSİM LİSTESİ
664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık için mücadele edecek 40 pehlivan isim listesi belli oldu. Pehlivanlar, kura sistemine göre beş ayrı torbaya ayrıldı. Alt torbada yer alan güreşçi üst torbadaki rakibini yenerse bir sonraki turda o torbadan kuraya katılma hakkı kazanacak.
1. Torba:
Enes Doğan
Ali Gürbüz
Yusuf Can Zeybek
İsmail Balaban
Orhan Okulu
Erkan Taş
Ali İhsan Batmaz
Serdar Yıldırım
2. Torba:
Kemal Şahin
Feyzullah Aktürk
Serhat Gökmen
Faruk Akkoyun
Osman Kan
Cengizhan Şimşek
İsmail Koç
Yıldıray Akın
3. Torba:
Mehmet Yeşil Yeşil
Yıldıray Pala
Mustafa Taş
Ünal Karaman
Ertuğrul Dağdeviren
Serhat Balcı
Mustafa Doğan Özkaya
Nedim Gürel
4. Torba:
Yunus Emre Yaman
Kürşat Şevki Korkmaz
Yalçın Üncül
Furkan Durmuş Altın
Osman Aynur
Mustafa Batu
Özkan Yılmaz
Seçkin Duman
5. Torba:
Abdullah Güngör
Rıza Yıldırım
Hamza Köseoğlu
Turan Balaban
Tolga Turan
Onur Balcı
Salih Erinç
Ali Güngör Ekin