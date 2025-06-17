Kırkpınar ne zaman? 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri kaç gün sürecek?

2025 Kırkpınar Yağlı Güreşleri için nefesler tutuldu. Her sene birçok pehlivanın ter döktüğü güreşlerde yalnızca bir kişi "Başpehlivan" unvanını elde ediyor. Bunun yanısıra büyük para ödülünün de sahibi oluyor. Osmanlıya dayanan köklü bir geleneğe sahip olan ve günümüze kadar gelen güreş en çok takip edilen spor türlerinden biridir. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, kaç gün sürecek? İşte tüm ayrıntılar...

Geleneksel Kırkpınar güreşleri bu sene de Edirne'de düzenleniyor. Üç gün sürecek güreşlerde er meydanına çıkacak pehlivanlar Başpehlivan unvanını kazanmak için büyük bir mücadele gösterecek.

Güreşin tarihi M.Ö. 2650 yılına kadar uzanır. Osmanlı döneminde de düzenlenmiş ve Kırkpınar'da gerçekleşen müsabakalar bir gelenek halini gelerek günümüzde de popülerliğini korumaktadır.

KIRKPINAR NE ZAMAN?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Güreşler ise 4-6 Temmuz'da yapılacaktır.

KIRKPINAR GÜREŞLERİ NEREDE YAPILACAK?

Yağlı güreşler, Edirne'nin Sarayiçi bölgesinde yapılıyor.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BÜYÜK ÖDÜL BELLİ OLDU MU?

663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yani geçen sene başpehlivan olan güreşçiye 550 bin lira ödül verildi. Başpehlivan ikincisine 275 bin lira, başpehlivanlık üçüncülerine ise 140'ar bin lira ödül verildi.

Tüm boylarda dereceye giren pehlivanlara verilen para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile beraber bu sene 3 milyon liraya çıkmış oldu.

Geçtiğimiz yılların kazananları şu şekildedir;

Yıl Sayı Başpehlivan İkinci Üçüncü/ler

2024 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Yusuf Can Zeybek Mustafa Taş Serhat Gökmen / Enes Doğan

2023 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Yusuf Can Zeybek İsmail Balaban Hüseyin Gümüşalan / Mehmet Yeşil Yeşil

2022 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Mustafa Taş İsmail Balaban Ertuğrul Dağdeviren / Tanju Gemici

2021 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ali Gürbüz İsmail Koç Faruk Akkoyun / Orhan Okulu