İsmail Küçükkaya nerede, neden yok? Yeni Bir Sabah programı sunucusu

Halk TV'de hafta içi her gün 08.00 ile 11.00 arasında İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programını sunan programcı bir süredir ekranda yer almıyor. Programın takipçileri İsmail Küçükkaya nerede, neden yok diye araştırırken Yeni Bir Sabah programı sunucusu olarak Gözde Şeker'in olduğu görüldü.

Hafta içi sabahları İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programını sunan İsmail Küçükkaya nerede, neden yok soruları araştırılıyor. Tecrübeli sunucunun Yeni Bir Sabah programından veya Halk TV'den ayrılıp ayrılmadığı gündeme geldi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA NEREDE?

Halk TV'de hafta içi her gün saat 08.00-11.00 saatleri arasında Yeni Bir Sabah programını sunan İsmail Küçükkaya, son olarak 5 Haziran tarihinde yapılan programda ekranda göründü. Tecrübeli sunucunun ekranda olmadığını fark eden takipçileri İsmail Küçükkaya nerede, bugün neden yok sorgulamalarını yaptı. Ancak Küçükkaya'nın Kurban Bayramı tatili nedeniyle tatile çıktığı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yurt dışında olduğu görüldü. Tatilin ardından programa geri döneceği düşünülüyor.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA NEDEN YOK?

İsmail Küçükkaya, Halk TV’de hafta içi her sabah 08:00-11:00 saatleri arasında yayınlanan Yeni Bir Sabah programında izleyicilerle buluşuyordu ancak 5 Haziran 2025’ten itibaren ekranda yer almadı.

Geçmişte de kısa süreli izinlerde yerine başka sunucuların geçtiği programda, Küçükkaya’nın tatil sonrası geri döneceği düşünülüyor.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HALK TV'DEN AYRILDI MI?

İsmail Küçükkaya’nın Halk TV’den ayrıldığına dair söylentiler, onun 5 Haziran’dan bu yana ekranda olmaması nedeniyle sosyal medyada dolaşmaya başladı. Ancak iddialar gerçeği yansıtmıyor. Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV’den Halk TV’ye transfer olmuş ve Yeni Bir Sabah programıyla sabah kuşağında izleyiciyle buluşmaya başlamıştı.

Şu an için ayrılıkla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken tatil sonrası programına devam edeceği öngörülüyor.

YENİ BİR SABAH SUNUCUSU KİM?

Yeni Bir Sabah programında Küçükkaya yerine Gözde Şeker yer aldı. Halk TV'de program yapan Şeker, Küçükkaya'nın yokluğunda Yeni Bir Sabah programı sunuculuğu görevini devralıyor.