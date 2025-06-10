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Halk TV'ye kayyım atanmasının ilk işareti! Medyaya yeni operasyon dalgası iddiası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yakalama kararı verildi. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yakalama kararının doğrudan 'tutuklamaya' yönelik olduğunu söyledi. Küçük, "Yakalama kararı medya ayağının başlangıcı" dedi. Gazeteci Barış Yarkadaş ise kararın 'kayyım atanmasına' yönelik ilk işaret olduğunu vurguladı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında tutuklanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş itirafçı olmuştu. Aziz İhsan Aktaş itirafları çerçevesinde Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yakalama kararı verildi.

TGRT Haber'de konuyla ilgili değerlendirme yapan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yakalama kararının doğrudan 'tutuklamaya' yönelik olduğunu söyledi. 

YAKALAMA KARARI DOĞRUDAN TUTUKLAMAYA YÖNELİK

Cem Küçük, "Adli kaynaklarıma sordum. Bu yakalama kararı direkt tutuklamaya yönelik çıkarılmıştır. Beşiktaş belediyesine rüşvet verdiğini söyleyen -daha sonra 5 belediyeye de sıçrayan- itirafçı Aziz İhsan Aktaş’ın Halk TV Sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilgili de konuştuğu biliniyor. İtirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın Halk TV Sahibi Cafer Mahiroğlu ile ilgili okuduğum tutanağa bakıldığında Mahiroğlu’nun İngiltere’de olduğu da anlaşılıyor." dedi.

Halk TV'ye kayyım atanmasının ilk işareti! Medyaya yeni operasyon dalgası iddiası - 1. Resim

MEDYA AYAĞININ BAŞLANGICI

Yakalama kararı medya ayağının başlangıcı olduğunu söyleyen Cem Küçük, "Ortada bir suç örgütü var ve bunun medya ayağı da var. Bazı gazeteciler kamu parasını kullanarak İmamoğlu’nun reklamını yapmak için organize edildi. Para aldığını kabul edenler de var. Bu süreci medya ayağının başlangıcı olarak görüyorum. İmamoğlu geldiği günden beri reklamı çok iyi yapılıyor. O gazeteciler para almadık demesinler. Roma gezilerine gidin, elden para alın. Başka gezilere gidin gibi bilgilerin paylaşıldığı başka ifadelerde var. Her şey sorulacak.” ifadelerini kullandı.

Halk TV'ye kayyım atanmasının ilk işareti! Medyaya yeni operasyon dalgası iddiası - 2. Resim

"HALK TV'YE KAYYIM ATANMASININ İLK İŞARETİ!"

Programa katılan gazeteci Barış Yarkadaş ise "Bu karar HalkTV'ye kayyum atanmasının ilk işareti!" dedi.

Halk TV'nin muhalefetin amiral gemisi olduğunu söyleyen Yarkadaş, "Kararı gördüğümde "eyvah" dedim. Çünkü bu karar Halk TV'ye kayyım atanmasının işareti. Bu tip soruşturmalarda iş kayyıma gider. Umarım iş oralara kadar gitmez. Cafer Mahiroğlu Aziz İhsan Aktaş'ı hiç tanımadığını söylüyor. Umarım gelip burada hakim huzurunda da söyler. Aklanma hakkını kullanır" diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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