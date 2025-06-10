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Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Halk TV&#039;nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla yakalama kararı verildi.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ihale süreçlerine müdahale ettiği iddia edilen Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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