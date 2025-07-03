Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Geçen yıl Kırkpınar’da Başpehlivan olmuştu!

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl da büyük heyecan ile bekleniyor. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final mücadelesinde Mustafa Taş ile karşı karşıya gelen Yusuf Can Zeybek, rakibini etkili bir hamleyle mağlup ederek başpehlivanlık unvanını elde etmişti. Şimdi ise geçen yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında ve nereli merak ediliyor.

Geçtiğimiz yılın başpehlivanı olarak altın kemerin sahibi olan Yusuf Can Zeybek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Mustafa Taş ile karşı karşıya gelmişti.

Rakibini çangal hamlesiyle mağlup eden Yusuf Can Zeybek üst üste ikinci kez başpehlivanlık unvanını kazanarak adını Türk güreştarihine altın harflerle yazdırmıştı. Peki, Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında ve nereli?

YUSUF CAN ZEYBEK KİMDİR?

Milli sporcu kimliğiyle tanınan Yusuf Can Zeybek güreş kariyeri boyunca hem ulusal hem de uluslararası alanda birçok birincilik elde etti. 2021 yılında başpehlivanlık seviyesine yükselen Yusuf Can Zeybek kısa sürede güreş camiasında adını duyurdu.

Aynı yıl Elmalı ve Kurtdereli güreşlerinde kürsüye çıkarak başpehlivan olarak kariyerinde hızlı bir çıkış yaptı. Yurt dışında da Türkiye’yi temsil eden Yusuf Can, 2013 yılında Azerbaycan'da ve Bulgaristan'ın Varna kentinde şampiyonluk yaşadı.

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YUSUF CAN ZEYBEK KAÇ YAŞINDA?

Başarılı güreşçi Yusuf Can Zeybek 1994 doğumludur. 31 yaşındaki Zeybek çıktığı her güreşte sergilediği profesyonel performansla izleyenlere büyük heyecan yaşatmaktadır.

YUSUF CAN ZEYBEK NERELİ?

Yusuf Can Zeybek Antalya doğumludur. Güreşe olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Zeybek, memleketi Antalya’da yetişti ve Antalya Büyükşehir Belediyespor kulübü çatısı altında profesyonel kariyerine yön verdi.

Hem Antalya’nın hem de Türkiye’nin gurur kaynaklarından biri olarak gösterilen Yusuf Can Zeybek yerel organizasyonlardan ulusal şampiyonalara kadar birçok güreş alanında boy göstermiş ve sayısız başarıya imza atmıştır.