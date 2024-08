Milli güreşçi Taha Akgül Paris'te bronz aldı, kariyerini noktaladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alan Taha Akgül, emeklilik kararı aldı. Milli güreşçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerini noktaladığını duyurdu. Taha, başarılarla dolu kariyerine; 1 altın 2 bronz olmak üzere 3 olimpiyat madalyası, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu sığdırdı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya elde etti. Champ de Mars Arena'daki müsabakalarda Taha Akgül, erkekler 125 kilo serbest stilde Kırgızistanlı Aiaal Lazarev ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Taha Akgül, üst üste puanlar alarak ilk raundu 7-0 önde tamamladı. İkinci raundda rakibine üstünlük şansı vermeyen Akgül, minderden 7-0'lık galibiyetle ayrılarak bronz madalya kazandı.

TAHA AKGÜL JÜBİLE YAPTI​​​​​​​

Aiaal Lazarev karşısında galip gelerek bronz madalya kazanan Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.

33 yaşındaki sporcu, salonu dolduran izleyicilerin alkışlarıyla güreşe veda etti.

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Taha Akgül, Paris'te üçüncü olimpiyat madalyasına ulaştı.

Akgül kariyerinde 3 kez dünya, 11 kez de Avrupa şampiyonu oldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Taha Akgül, kariyerini noktaladığını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte Taha'nın o paylaşımı...

Hayatta her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi dün itibariyle spor kariyerimin de sonuna geldik. Çok duygusal günler geçiriyorum. Sivas'ta babamızın sayesinde evin ortasında abimle güreşerek başlayan spor hayatım Paris Olimpiyat Oyunları'nda son buldu.

Güreş hayatımı;

•1 OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

•2 OLİMPİYAT ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

•3 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

•11 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Öyle güzel bir kariyer, öyle güzel tarihi başarılar nasip etti ki Allahu Teala, kazanamadığım hiçbir şampiyona hiçbir turnuva kalmadı. Ne kadar şükretsem az kalır. Dünyanın en güzel bayrağını hakkıyla devraldım, şerefiyle alnımın akıyla hak ettiği yere çıkarttım. Hiçbir rakipten korkmadan her şampiyonada savaşarak kahramanca mücadele verdim. Tertemiz bir kariyer bileğim hakkıyla alnımın teriyle yazıldı hamdolsun.

Şimdi sancağı başka bir Türk gencine devretme zamanı. Kolay değil, beni ben yapan işimi her şeyimi ona borçlu olduğum ekmeğimi kazandığım güreşi bırakmak. Ama her güzelliğin bir başlangıcı olduğu gibi sonu da oluyor. Gerek yaşadığım sakatlıklar, gerek üzerimdeki sorumluluktan dolayı yaşadığım stres, ailemden eşimden ayrı senenin her günü kampta kalmak ve en önemlisi zirvede bırakmayı hak eden kariyerim yüzünden bu kararı almış bulunuyorum.

Kariyerim boyunca her zaman bana destek olan başta sevgili eşim, ailem, abim, Abdullah hocam ve bütün hocalarım, takım arkadaşlarım, çalışan personellerimiz başta olmak üzere bu kadar uzun süreçte üzdüğümüz kırdığımız dertlerine yetişemediğimiz insanlar, arayamadığım soramadığım ihmal ettiğim büyüklerim akrabalarım arkadaşlarım olduysa eğer haklarını helal etsinler.

Kariyerim boyunca Sivas'tan nasıl çıktıysam öyle kalmaya devam ettim. Geldiğim o küçük şehri küçük mahalleyi mütevazı hayatımı hiç unutmadım. Bundan sonraki süreçte biraz dinlenip kendime geldikten sonra nasıl 20 senedir bir nefer olarak ülkeme hizmet ettiysem bundan sonra da bana ihtiyaç duyulduğu her zaman karşılık beklemeden ülkem için milletime hizmet etmeye hazır olacağım.

Hepinizi VATANINA ŞEREFİYLE HİZMET ETMİŞ BİR TÜRK GENCİ olarak Allah'a emanet ediyorum.

TAHA AKGÜL

BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı madalyanın ardından güreş kariyerini noktalayan Taha Akgül, sporculuk hayatında elde ettiği başarılarla Türkiye'nin yaşayan efsaneleri arasında yer aldı. Paris 2024'te erkekler serbest stil 125 kilo üçüncülük maçında Kırgızistanlı Aiaal Lazarev'i 7-0 yenen Taha Akgül, müsabaka bitiminde minderde ayakkabılarını çıkararak, "başarılarla dolu" aktif güreş kariyerini 33 yaşında noktaladı. Dünya güreşinin önemli isimlerinden Taha, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Champ de Mars Arena'daki seyircilerin alkışlarıyla güreşe veda etti. GÜREŞE BABASININ SAYESİNDE BAŞLADI 22 Kasım 1990 doğumlu Taha Akgül, 12 yaşında babasının yönlendirmesiyle memleketi Sivas'ta güreşe başladı. Babası da güreşçi olan Taha, minikler ve yıldızlarda madalya alamadı. İstediği sonuçları alamayınca güreşe kısa bir süre ara da veren Taha, mindere tekrar dönerek ilk şampiyonluğuna büyükler kategorisinde ulaştı. Minderde başarıyı geç yakalasa da artan performansıyla dünyanın zirvesine çıkan Taha, büyükler serbest stil ağır sıklette kazandığı madalyalarla "unutulmaz" güreşçiler arasına girdi. TÜM ŞAMPİYONLUKLARI YAŞADI 21 yıllık güreş kariyerine çok sayıda madalya sığdıran Taha, kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, bu üç önemli organizasyonda kürsünün zirvesine çıkma başarısı gösterdi. Taha Akgül, sporculuk hayatında 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Efsane güreşçi, bu üç kulvarda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 22 madalya kazandı. RİO 2016'DA TÜRKİYE'YE TEK ALTIN MADALYAYI KAZANDIRDI Taha, en önemli spor organizasyonu olan olimpiyatlarda 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti. Rio 2016'da Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran, Tokyo 2020'de üçüncü olan Taha, son olimpiyatı Paris 2024'te de bronz madalya aldı. Üçüncü olimpiyat madalyasını kazanan Taha Akgül, bunu başaran beşinci Türk sporcu oldu. Taha, güreş branşında ise Hamit Kaplan ve Rıza Kayaalp'ten sonra Türkiye adına bu başarıyı yakalayan üçüncü isim olarak tarihe geçti. 2022'DE YILIN GÜREŞÇİSİ SEÇİLDİ Taha, dünya şampiyonalarında 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu. İlk dünya şampiyonluğu sevincini Taşkent 2014'te yaşayan milli güreşçi, Las Vegas 2015 ve Belgrad 2022'de de serbest stil 125 kiloda altın madalyayı boynuna taktı. Taha, Dünya Güreş Birliği tarafından, Avrupa ve dünya şampiyonu olarak sezonu yenilgisiz tamamladığı 2022 yılında serbest stilde en iyi güreşçi seçildi. AVRUPA'DA KÜRSÜNÜN HEP ZİRVESİNE ÇIKTI Taha, Avrupa şampiyonalarında madalya kürsüsünde sadece zirvede yer aldı. Kariyerine 11 Avrupa şampiyonluğu sığdıran milli güreşçi, "serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan sporcu" ünvanına sahip. Taha, ilk Avrupa şampiyonluğunu ise 2012 yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yaşadı. Avrupa şampiyonalarında 2016'da ilk turda sakatlığı nükseden Taha, repesaj maçına çıkmamıştı. Taha, 2020 yılında ise omzundan geçirdiği operasyon nedeniyle Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılamamıştı. Taha Akgül'ün olimpiyatlar, dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandığı madalyalar şunlar: OLİMPİYAT OYUNLARI Altın: Rio 2016 Bronz: Tokyo 2020, Paris 2024 DÜNYA ŞAMPİYONASI Altın: Taşkent 2014, Las Vegas 2015, Belgrad 2022 Gümüş: Paris 2017, Nur Sultan 2019 Bronz: Budapeşte 2013, Oslo 2021, Belgrad 2023 AVRUPA ŞAMPİYONASI Altın: Belgrad 2012, Tiflis 2013, Vantaa 2014, Bakü 2015, Novi Sad 2017, Kaspiysk 2018, Bükreş 2019, Varşova 2021, Budapeşte 2022, Zagreb 2023, Bükreş 2024 Taha Akgül, güreş kariyerinde bu üç önemli organizasyon dışında da çok sayıda uluslararası madalyalar kazandı. Akdeniz Oyunları (Mersin 2013), Dünya Üniversite Yaz Oyunları (Kazan 2013) ve Dünya Askeri Oyunları'nda (Wuhan 2019) altın madalya alan Taha, Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası ve grand prix gibi uluslararası birçok organizasyonda da şampiyonluklar yaşadı. Sporun yanında eğitim hayatına da önem veren Taha Akgül, beden eğitimi ve spor ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.