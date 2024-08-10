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Nafia Kuş Aydın'dan madalya! Milli tekvandocu Olimpiyat üçüncüsü olarak Paris'e veda etti

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Nafia Kuş Aydın&#039;dan madalya! Milli tekvandocu Olimpiyat üçüncüsü olarak Paris&#039;e veda etti

Spor Haberleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kiloda bronz madalya kazanarak Olimpiyat üçüncüsü oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocumuz Nafia Kuş Aydın, bronz madalya karşılaşmasında Büyük Britanya'dan Rebecca McGowan'ı 2-1 yenerek Olimpiyat 3'üncüsü oldu.

Grand Palais'taki müsabakalarda son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre'yi yenen Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub'u mağlup etti.

Fransız Althea Laurin'e yarı finalde yenilen ve final şansını kaybeden milli sporcu, bronz madalya maçında İngiliz Rebbeca McGovan ile karşı karşıya geldi.

Nafia Kuş Aydın'dan madalya! Milli tekvandocu Olimpiyat üçüncüsü olarak Paris'e veda etti - 1. Resim

NAFİA KUŞ AYDIN'DAN BRONZ MADALYA

Rakibi karşısında ilk seti 9-7 kaybeden Nafia Kuş Aydın, ikinci seti 4-2 kazandı ve durumu 1-1 yaptı. Üçüncü seti 6-2 alarak maçı 2-1 kazanan milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kariyerinde ilk olimpiyat madalyasını alan Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te Türkiye'ye 8. madalyasını kazandırdı.

Düzenleyen:  - Spor
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