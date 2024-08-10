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Deniz Eren Dönmezer kimdir? 15 yaşındaki kaleci Fenerbahçe'ye karşı oynadı

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Deniz Eren Dönmezer kimdir? 15 yaşındaki kaleci Fenerbahçe&#039;ye karşı oynadı

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Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Adana Demirspor’un kalesinde 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer yer aldı.

Süper Lig'de 2024-2025 Sezonu 1. haftasında Fenerbahçe'ye rakip olan Adana Demirspor'un kalesinde 15 yaşındaki Deniz Eren Dönmezer yer aldı.

Kadıköy'deki zorlu deplasmanda görev alan Deniz, sosyal medyada gündem oldu.

Futbol hayatına Çukurova Demirspor'da başlayan genç kaleci, 20119'da Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

Deniz Eren Dönmezer, daha önce Süper Lig'deki tek maçını geçen sezon Antalyaspor'a karşı oynamıştı.

Karşılaşmada 1 dakika süre alan Dönmezer, ilk defa bir lig maçına ilk 11'de başladı.

DENİZ EREN DÖNMEZER'E TARİHİ GÖREV 

Düzenleyen:  - Spor
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