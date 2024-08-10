Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçına Kadıköy'de çıkıyor! Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırlıyor

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe, ilk hafta maçında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Sarı-laicivertlilerin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk Süper Lig maçına çıkacak.

Fenerbahçe'nin kararı belli oldu! Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin kararı belli oldu! Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor mu?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Yeni sezona Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında kazanarak lige iyi başlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic-Osayi-Çağlar-Djiku-Ferdi-İsmail-Krunic-Tadic-Szymanski-Saint-Maximin, Dzeko

Adana Demirspor: Vedat, Gravillon, Semih, Manev, Mohammadi, Maestro, Michut, Rodriguez, Yusuf Sarı, Alioui, Barasi

FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE ÜSTÜN OYNUYOR

İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 20 lig karşılaşmasından 14'ünü sarı-lacivertliler kazanırken, Adana Demirspor 2 kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sona erdi.

Sarı-lacivertliler, iç sahada kalesinde 16 gol görürken, rakip fileleri 54 kez sarstı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

KANARYA İLK HAFTALARA İYİ BAŞLIYOR

Fenerbahçe, son 5 sezonda ilk hafta maçlarında başarılı bir grafik ortaya koydu.

Söz konusu dönemde 3 maçı iç sahada, 2 maçı ise deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, bu mücadelelerde 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

2019-2020 sezonunda evinde Gaziantep FK'yi 5-0 yenen Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda ise deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti.

2021-2022 sezonuna deplasmanda 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, son 5 sezondaki tek puan kaybını ise 2022-2023 sezonunda evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak yaşadı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona ise taraftarı önünde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle girmişti.