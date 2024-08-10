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Jose Mourinho'dan Fenerbahçe yönetimine mesaj!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Jose Mourinho&#039;dan Fenerbahçe yönetimine mesaj!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Lille ile oynadığı karşılaşmada Krunic'i 85 dakika sahada tutan Jose Mourinho, karşılaşma sonrasında Lugano maçında sakatlanan Fred'i çok özlediğini ifade etmişti. Yönetime net bir mesaj veren Mourinho, kurmaylarıyla transfer toplantısı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, bir yandan orta saha transferi için görüşmelerini hız kesmeden sürdürüyor, diğer yandan Ferdi Kadıoğlu için Brighton ile zorlu pazarlıklar yapıyor. Hem Fenerbahçe Yönetimi hem de sportif direktör Mario Branco için bu hafta sonu oldukça yoğun geçecek gibi görünüyor.

NET BİR MESAJ 

Teknik direktör Jose Mourinho, "Fred’i çok özlüyorum" diyerek yönetime açık bir transfer mesajı vermişti. Portekizli hoca, Fred ve Mert Hakan’ın yokluğunda Zajc ve Crespo'yu Adana Demirspor maç kadrosuna almayarak, bir kez daha yönetimi harekete geçmeye çağırdı.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe yönetimine mesaj! - 1. Resim

CHELSEA'NİN GENÇ YETENEKLERİ 

Fenerbahçe, transferde ardı ardına hamleler yapmış olsa da Jose Mourinho’nun istediği "mükemmel kadro" henüz tamamlanmış değil. Orta saha takviyesini en öncelikli hedef olarak gören Sarı-Lacivertliler, Chelsea'nin genç yıldızları Lavia ve Ugochukwu ile ilgileniyor. İngiliz ekibi, bu iki oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor.

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe yönetimine mesaj! - 2. Resim

BRANCO LONDRA YOLCUSU 

Ancak hangi oyuncunun gönderileceğine menajer Enzo Maresca karar verecek. Bu kararın ardından, Mario Branco’nun Londra’ya giderek transferi sonlandırmak için görüşmeler yapacağı öğrenildi. Fenerbahçe, orta sahaya bir başka yıldız oyuncu daha transfer etmeyi planlıyor. Lavia veya Ugochukwu’dan biri kiralanabilirse, bu diğer transfer için de ek süre kazandıracak.

FERDİ'NİN GELECEĞİ 

Fenerbahçe’nin gündeminde bir diğer önemli konu ise Ferdi Kadıoğlu. Yönetim, milli oyuncuyu satmayı düşünmüyordu, ancak Brighton’ın 35 milyon Euro’ya kadar çıkan teklifi işleri değiştirdi. Ferdi’nin de kariyerine Premier Lig’de devam etme isteği, bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Fenerbahçe, teklifi biraz daha yukarı çekmeye çalışırken, Brighton da Ferdi’yi kadrosuna katmak için acele ediyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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