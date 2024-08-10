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Mourinho Ali Koç'a dert yandı! Orta sahaya takviye şart

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mourinho Ali Koç&#039;a dert yandı! Orta sahaya takviye şart

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başkan Ali Koç ile bir araya gelen Fenerbahçe’nin tecrübeli hocası Mourinho, hem altı numaranın gelmesini hem de Ferdi Kadıoğlu’nun durumunun netleşmesini talep etti.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ile Jose Mourinho arasındaki zirve gerçekleşti. Sportif direktör Marco Branco’nun da yer aldığı toplantının üç ana maddesi vardı.

Uzun süredir çözüme kavuşturulması beklenen orta saha transferi, İngilizlerin istediği Ferdi Kadıoğlu’nun durumu ve takımda düşünülmeyen oyuncular... Zaten ihtiyaç olan altı numara transferinin Fred’in sakatlığı ve Krunic’in formsuzluğunda daha da önem kazandığını belirten Mourinho, takviyenin bir an önce gerçekleştirilmesini talep etti.

BAŞKAN SÖZ VERDİ

Jose Mourinho, Ferdi için ise “Kesinlikle takımda kalmasını istediğim bir oyuncu, satılmasını arzu etmiyorum” derken, “Ancak kulübün menfaatleri doğrultusunda, cazip bir teklif gelirse kabul edilebilir” görüşünü belirtti. Portekizli, Ferdi’nin ayrılığı hâlinde Koç’tan sol bek transferi sözünü de aldı. Mourinho, kadroda düşünmediği oyuncularla bir an öne yolların ayrılması gerektiğini belirtirken, “Sadece bu sezon birlikte mücadele edeceğim isimlerle çalışmak istiyorum” ifadesini kullandı.

ADIM ADIM GİDİYOR

İngiliz kulüplerinin yakın markajındaki Ferdi Kadıoğlu, Brighton yolunda. Arsenal ve Manchester United’ın da olduğu yarışta bonuslar dâhil 35 milyon avroluk teklifiyle öne çıkan Brighton’ın hocası Fabian Hürzeler, yaptığı görüntülü görüşmede millî yıldızı büyük ölçüde ikna etti. Ali Koç’la bir araya gelecek olan Ferdi’ye ayrılmak isterse izin verilecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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