Fenerbahçe transferde rotayı Chelsea'ye çevirdi! Mourinho devreye girdi

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın Manchester United'dan haber beklemesi üzerine rotasını Chelsea'ye çevirdi. Sarı-lacivertliler, Chelsea forması giyen Romeo Lavia ve Lesley Ugochukwu ile ilgileniyor. Mourinho’nun da devreye girebileceği transferde, Fenerbahçe’nin bu iki oyuncudan birini kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe, orta saha takviyesi için Sofyan Amrabat’tan cevap beklerken, rotasını Chelsea’ye çevirdi. Chelsea’de forma giyen Lavia ve Ugochukwu’yu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, bu oyuncuları kiralık olarak transfer etmeyi hedefliyor.

BEKLENEN PERFORMANSI GÖSTEREMEMİŞTİ

Chelsea ile iyi ilişkileri bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun da bu transfer sürecine dahil olabileceği söyleniyor. Lavia, Southampton’dan 62 milyon euroya transfer olmuş ancak sakatlıklar nedeniyle beklenen performansı gösterememişti.

Ugochukwu ise geçen sezon Rennes’den 27 milyon euroya transfer edilmiş, fakat fazla forma şansı bulamamıştı. Fenerbahçe’nin bu iki oyuncudan birini kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor.