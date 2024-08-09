Fenerbahçe'nin kararı belli oldu! Ferdi Kadıoğlu ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine taktı. Yıldız oyuncuya art arda teklifler gelmesi ve Kadıoğlu'nun da tekliflere yeşil ışık yakmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin gelecek tekliflere sıcak bakacağı iddia edildi.

Sarı-Lacivertliler’de Fred'in sakatlığı sonrasında orta saha yapılacak takviye merak konusu olurken, beklenmedik bir şekilde Fenerbahçe yıldız oyuncusunu kaybedebilir.

Mourinho'nun liderliğinde kurulan kadroda Ferdi Kadıoğlu'nun önemli bir yere sahip olduğu ve Sarı-Lacivertlilerin genç yıldızı takımda tutmakta kararlı olduğu belirtilmişti.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Berlin'de oynanan Hollanda-Türkiye maçını statta takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplamış ve, "Yani şimdi mesela bakıyorsun bir Ferdi Kadıoğlu’na, çok hırslı. Biz futbol oynadığımız zaman da hocamız bize derdi ki, 'oğlum topu yiyeceksiniz' Top yenir mi? Yiyeceksiniz' Yani bu ne demek? Hırsını ortaya tam manasıyla koyacaksın. Şimdi mesela Ferdi'de bu var. O boyuyla Ferdi çok hırslı. Topu aldığı zaman, söktüğü zaman geriden forvete katılması çok çok sağlam. Şimdi onunla ilgili bazı rakamlar konuşuluyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho, ‘gidemez’ dedi. Ferdi’nin de istikbaliyle oynamamak lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe, yıldızı kadroda tutmak konusunda ısrarcıydı fakat gelen teklifler sonrasında Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi.

Premier Lig'in iddialı takımlarından Brighton, Sarı-Laciverliler'in kapısını çalmış ve 25 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuştu. Ancak Fenerbahçe yönetimi daha yüksek bir teklif beklediği için gelen teklifi reddetmişti.

DENİZ UNDAV'IN PARASI FERDİ KADIOĞLU'NA

İngiliz ekibi, Minteh, Wieffer, Osman ve Yalcouye transferleri için toplamda 91.5 milyon Euro harcadıktan sonra transfer sürecini yavaşlatmıştı. Ancak Deniz Undav’ın 30 milyon Euro karşılığında Stuttgart’a satılmasının ardından Brighton, Ferdi Kadıoğlu transferine yeniden ilgi göstermeye başladı.

Premier Lig temsilcisinin, milli futbolcunun menajerlik şirketiyle yaptığı görüşmelerde önemli mesafe katettiği ve Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 35 milyon Euro’ya ulaşan bir teklif sunduğu öğrenildi.

Bu yüksek teklif sonrası Fenerbahçe Yönetimi’nin, "yıldız oyuncuları takımda tutma" stratejisini yeniden gözden geçirebileceği belirtiliyor. Ferdi Kadıoğlu'nun da ayrılmaya sıcak bakması nedeniyle Sarı-Lacivertliler'in bu teklife olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.