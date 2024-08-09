Apple Intelligence özelliklerinin aylık 20 dolara kadar çıkabileceği iddia edildi

Apple'ın geçtiğimiz aylarda kendi cihazlarında çalışacak Apple Intelligence yapay zekasını tanıttı. Yeni özellikler için aylık 10-20 dolar arasında bir ücret talep edebileceği analistler tarafından iddia edildi.

Apple, cihazlarına yapay zekayı getirmek için rakip olduğu şirketlerden biraz daha temkinli davrandı. Rakipleri tanıttıkları yapay zekaların 3-4 versiyonlarını tanıtırken şirket yeni ürününü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirketin, yapay zeka özelliklerinin tamamına erişim için "Apple One" aboneliği talep edeceği analistler tarafından iddia edildi.

YAPAY ZEKA KADEMELİ OLARAK SUNULACAK

Apple Intelligence, cihazlara kademeli olarak sunulacağı ve ilk özellikler kullanıcılara hemen yayımlanmayacak. İlk olarak geliştiricilere özel olacak olan yapay zeka tutarlı bir versiyona geçtikten sonra son kullanıcılar için açılması planlanıyor. iPhone 16'nın sorunsuz bir şekilde piyasaya çıkmasından kısa bir süre sonra Apple Intelligence beta olarak geliştiricilere ardından da tamamen açılacak.

9to5mac'in haberine göre, araştırma şirketi Counterpoint Research'ün ortağı Neil Shah, yapay zeka yatırımının pahalı olduğunu ve Apple'ın en azından masraflarını kullanıcılarına yansıtmak isteyeceğini belirtti.

Apple One aboneliği alan kullanıcıların bedava sürüme kıyasla çok daha üst düzey yapay zeka özellikleri için 10 ila 20 dolar arasında bir ücret talep edeceğini iddia etti.

HİZMETLERİ PARAYA DÖNÜŞTÜREN ŞİRKET

Analist Ben Wood, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Apple, sunduğu katma değerli hizmetleri başarıyla paraya dönüştüren birkaç bağlantılı cihaz şirketinden biri" dedi.

"Sonuç olarak, kullanıcılarına daha premium hizmetler için ödeme yapmaları gerektiği yönünde bir emsal oluşturdu. Bu temelde, Apple'ın Apple Intelligence teklifinde daha gelişmiş özellikler için ücret talep etmeyi seçmesi ihtimali göz ardı edilemez."

Apple'ın OpenAI ve Microsoft'un kullandığı modeli izleyebileceği öne sürülüyor: Sınırlı sayıda yapay zeka özelliğine ücretsiz erişim, tüm özelliklerini kullanmak içinse abonelik gerekiyor.