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Apple'ın web tarayıcısı uygulaması Safari'de 16 yıl sonra açık keşfedildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple&#039;ın web tarayıcısı uygulaması Safari&#039;de 16 yıl sonra açık keşfedildi

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple tarafından geliştirilen 2003 yılında kullanıma sunulan Safari web tarayıcısında 16 yıl sonra açık keşfedildi. Araştırmacılar Safari'de bulunan açık sayesinde cihaz içerisinde izinsiz bir şekilde kod çalıştırabileceğini ortaya çıkardı.

Apple'ın popüler internet tarayıcısı Safari'de, Intel işlemcili Mac'lerin ilk günlerinden beri var olan bir güvenlik açığı keşfedildi. Bu açığın fark edilmesi ise, Oligo Security araştırmacılarının Defcon hacker konferansında yapacağı sunum sayesinde gerçekleşti. 

ŞİRKET AÇIĞIN KAPATILACAĞINI DUYURDU

Apple, Safari'deki bu 16 yıllık açığı kapatacağını duyurdu. Araştırmacılar, bu açığın internet sitelerinin yerel ağdaki hizmetlerle iletişim kurmasına ve 0.0.0.0 IP adresini hedef alarak kullanıcıların cihazlarında zararlı kodlar çalıştırmasına olanak tanıdığını ortaya çıkardı. İlginç olan, bu açığın 2006 yılından beri bilinmesine rağmen kapatılmamış olması.

Apple'ın web tarayıcısı uygulaması Safari'de 16 yıl sonra açık keşfedildi - 1. Resim

FARKLI TARAYICILARDA DA AYNI AÇIK MEVCUT

Apple, açığı Safari 18 güncellemesiyle kapatacağını belirtti, ancak bu güncelleme şu an sadece macOS Sequoia beta kullanıcılarına sunulmuş durumda. Benzer bir açığın Mozilla Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında da bulunduğu tespit edildi. Google ve Mozilla, sorunun farkında olduklarını ve açığı yakında kapatacaklarını açıkladılar.

Bu açık, bilgisayar korsanlarının cihazınıza erişim sağlamasına ve zararlı yazılımlar çalıştırmasına yol açabilir. Safari'nin yeni sürümünü beklerken alternatif bir tarayıcı kullanmayı düşünebilir, ayrıca işletim sisteminizi ve yazılımlarınızı güncel tutarak güvenliğinizi artırabilirsiniz.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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