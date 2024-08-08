Apple, Microsoft’un Bing’i varsayılan arama motoru olarak kullanması için sunduğu hiçbir teklifi reddetti

Apple, Safari'de varsayılan arama motoru olarak Google yerine Bing'i kullanmayı kesin bir dille reddetti. Şirket, Bing'in düşük arama kalitesi ve zayıf para kazanma potansiyelini, Google ile olan özel anlaşmayı sürdürmesinin ana nedenleri olarak gösterdi.

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Görünüşe göre Apple, Microsoft’un Bing’in kendi ekosisteminde Google’ın yerine geçme umutlarını boşa çıkardı. StatCounter'ın son raporuna göre, Google arama motoru pazarında %91,04 gibi büyük bir paya sahipken, Bing sadece %3,86'lık bir pazar payına sahip.

ABD Yargıcı Amit Mehta, ABD’nin Google'a karşı açtığı tekel davasında, Google'ın büyük ölçeği, yüksek sermaye maliyetleri ve diğer nedenlerle ABD’de bir tekel olduğuna karar verdi. Haftalardır süren antitröst davasında, en ilginç sonuçlardan biri Apple’ın ve ortalama bir kullanıcının Google’ı tercih edilen varsayılan arama motoru olarak görmesi oldu.

BAŞKA BİR ALTERNATİFİ YOK

Google, Safari'de varsayılan arama motoru olmak için Apple’a büyük meblağlar ödüyor. Son birkaç yılda, Google'ın yaklaşık 15 milyar dolar ödeyerek arama motoru hâkimiyetini sağlamak için antitröst yasalarını ihlal ettiği iddia ediliyor. 2021'de şirket, Apple cihazlarında varsayılan arama motoru olarak kalmak için 26 milyar dolar gibi şaşırtıcı bir meblağ ödedi.

Apple, başka bir alternatif olmadığını belirtiyor. Apple’ın Hizmetler Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue:

“Microsoft’un bize sunduğu bir fiyat olduğunu sanmıyorum. Bing’i ücretsiz sunmayı teklif ettiler. Bize tüm şirketi verseler bile.”

Apple’ın Google Search’ü tek geçerli seçenek olarak görmesi, Yargıç Mehta’ya göre, “pazar gerçekliğinin Google’ın tek gerçek tercih olduğunu” gösteriyor.

Apple’ın Safari’de varsayılan arama motoru olarak Google’ı Bing’e tercih etmesinin nedenleri 2018’de Microsoft, Bing’i Apple’a satmanın eşiğindeydi. Ancak planlar, Bing’in kritik arama kalitesi sorunları olduğu görüldüğünde suya düştü. 2021'de Apple, Google ve Bing arasındaki arama kalitesini belirlemek için bir çalışma yaptı.

Sonuçlar, Bing’i Google’a kıyasla daha düşük kaliteli olarak değerlendirdi. Bing, masaüstü kullanıcı arayüzü kategorisinde Google’ı geride bıraksa da, Google diğer tüm kriterlerde bu açığı kapatmayı başardı.

BİNG'İN BÜYÜMESİ ENGELLENİYOR

Microsoft CEO’su Satya Nadella, geçen yıl Google’ın antitröst davasında, Google’ın Bing ile adil oynamadığını iddia etti. Nadella, Google ve Apple arasındaki özel anlaşmanın Bing’in büyümesini ve erişimini olumsuz etkilediğini söyledi. İlginç bir şekilde, CEO, Apple ile benzer bir anlaşma yapmak için Microsoft’un yıllık 15 milyar dolara kadar ödeme yapabileceğini belirtti.

Ancak Apple, Bing'in para kazanma ve reklam alanındaki yetersizliğinden dolayı yeterli geliri elde edemeyeceği endişesini dile getirdi.

Apple’ın Hizmetler Kıdemli Başkan Yardımcısı, “Bu, müşterilerimiz için harika bir ürün ve onların Google arama motorunu kullandıklarını bilmelerini istedik. Bu simbiotik bir ilişki. Google en iyi arama motoru.” dedi. Ayrıca, Microsoft ile bir ortaklık kurmak ve Bing’i Safari’de varsayılan arama motoru olarak kullanmak, Apple’ın mevcut Google anlaşmasını iptal etmesini gerektirecekti. Bu durumun Apple’ın gelirini riske atacağı da Apple CEO’su Tim Cook tarafından vurgulandı.

“Yapay zeka bir gün aramayı temelden değiştirebilir, ancak bu yakın zamanda olmayacak,” dedi Yargıç Amit Mehta. Bildiğiniz gibi, Microsoft, Bing de dahil olmak üzere ürün ve hizmetlerine yapay zekayı entegre etmeye odaklanmış durumda.

Arama motoru, Nisan ayında günlük aktif kullanıcı sayısında 140 milyonu aşarak Microsoft’un platforma olan ilginin artışını yapay zekanın çekiciliğine bağladığını belirtti. Bu, Bing’in Google’a karşı üstünlük sağlamasına ve hâkimiyetini yıkmasına yardımcı olabilir.