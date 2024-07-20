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Microsoft ile dalga geçmişti! Elon Musk'tan siber kaos kararı.. Tüm sistemlerinden sildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Microsoft ile dalga geçmişti! Elon Musk&#039;tan siber kaos kararı.. Tüm sistemlerinden sildi
Microsoft, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Microsoft’un Crowdstrike güncellemesi nedeniyle oluşan arızadan sonra dalga geçen bir mesaj yayımlayan Elon Musk'tan yeni karar geldi. Musk, Crowdstrike'ı tüm sistemlerinden sildiklerini duyurdu.

 ABD merkezli teknoloji devi Microsoft’un sisteminde yaşanan arıza dünya çapında pek çok sektörü etkiledi. Özellikle havalimanları, bankalar ve hastanelerde büyük bir kriz yaşandı. Siber kaos sonrası, X'te üzerinden paylaşım yapan Elon Musk, dalga geçmişti. Musk,  küresel yazılım sorununun ardından CrowdStrike'ı sistemlerinden sildiğini duyurdu.

MUSK, MICROFT İLE DAGLA GEÇTİ

Musk, X Platformu’ndan yaptığı paylaşımda bir emoji paylaşarak, "Diğer her şey çalışmıyor ama bu uygulama hala çalışıyor" ifadelerini kullandı.

CROWDSTRIKE'I TÜM SİSTEMLERİNDEN SİLDİ

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi milyarder Elon Musk, küresel yazılım sorununun ardından CrowdStrike'ı sistemlerinden sildiğini açıkladı.

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, "CrowdStrike'ı tüm sistemlerimizden sildik." ifadesini kullandı.

Bir başka paylaşımında ise "Ne yazık ki tedarikçilerimizin ve lojistik şirketlerimizin çoğu bunu kullanıyor." ifadelerine yer veren Musk, Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın konuya ilişkin paylaşımına ise bunun "otomotiv tedarik zincirinde yeni sekme açtığı" yanıtını verdi.

Satya Nadella, X'ten yaptığı açıklamada, "Dün CrowdStrike, bilgi teknolojisi sistemlerini küresel olarak etkilemeye başlayan bir güncelleme yayımladı. Bu sorunun farkındayız ve müşterilere sistemlerini güvenli bir şekilde tekrar çevrim içi hale getirmeleri için teknik rehberlik ve destek sağlamak üzere CrowdStrike ile ve sektör genelinde yakın işbirliği içinde çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlerde, Tesla'nın küresel yazılım sorunu nedeniyle Texas ve Nevada'daki bazı üretim hatlarını durdurduğu aktarıldı.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorunu, bugün dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
CrowdStrike, küresel yazılım sorunu nedeniyle özür diledi
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