Google'dan önce Microsoft başardı! Bing arama motorunda artık yapay zeka sonuçları gösteriyor

Microsoft Bing, arama sonuçları sayfasına yapay zekayı yoğun bir şekilde entegre ederek yeni bir tasarıma geçti. Bu yenilikle birlikte, geleneksel arama sonuçları da korunarak kullanıcıya sunulmaya devam edecek.

Yapay zeka, alıştığımız web aramasının yerini yavaş yavaş alıyor. Google, yakında dünya genelinde AI Overviews ile bazı aramalarda yapay zeka tarafından üretilmiş cevaplar sunmaya başlayacak. Benzer bir hamle yapan Microsoft Bing, belirli sorgularda yapay zeka ile üretilmiş geniş sonuçlar sunarken, geleneksel arama sonuçlarını da listeliyor.

YENİ ARAMA SAYFASI TASARIMI

Microsoft, Bing arama motorunda sonuçlar sayfasını optimize etmek için büyük ve küçük dil modellerinin bir karışımını kullanıyor. Örneğin, “Spagetti western nedir?” gibi bir sorgu için Bing, "İtalyan film yapımcıları tarafından üretilen western filmlerinin bir alt türü" olduğunu belirten ve ek bağlamlar sunan birkaç madde sunuyor. Engadget'in haberine göre, spagetti western türünün tarihi, ilgili videolar, en iyi filmler ve müzikler gibi daha fazla bilgi de kullanıcılara sunuluyor.

Her sorguda bu tür yapay zeka tarafından oluşturulan içerikler sunulmayacak. Bu özellik, şu anda sadece küçük bir kullanıcı grubuna önizleme sürümünde sunuluyor ve nihai sürümde değişiklikler olabilir. Geleneksel arama sonuçlarını tercih eden kullanıcılar, bu sonuçların ekranın sağ tarafına sıkıştırıldığını görebilir.

Bing, yapay zeka tarafından üretilmiş sonuçların tamamında ilgili kaynağa bağlantı veriyor. Microsoft, yapay zeka modellerinin milyonlarca bilgi kaynağını incelediğini ve içeriği dinamik olarak eşleştirip arama amacını daha etkili bir şekilde yerine getirmek için yeni bir düzende arama sonuçları oluşturduğunu belirtiyor. Bu yaklaşım, Google’ın AI Overviews modelinden daha uygun görünüyor.

Ancak Bing, bu özelliğin mobil cihazlarda nasıl görüneceğine dair bilgi paylaşmadı. Masaüstünde sağ tarafta geleneksel sonuçlara hemen ulaşmak mümkün olsa da, mobilde bu durum farklı olabilir. Yapay zekalı arama özelliğinin arama motorlarında bir seçenek olarak sunulması veya bir açma-kapama düğmesi eklenmesi daha iyi olabilir. Çünkü üretilen sonuçlar, kaynağı belirtilse de hatalı olabilir.