Selçuk Bayraktar'dan Microsoft kriziyle ilgili manidar yorum: İşte bu nedenle...

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, hastaneler, bankalar, hava yolları gibi birçok sektörde sistemin çökmesine neden olan Microsoft kaynaklı küresel krizle ilgili bir açıklama yaptı. Yerli teknolojinin önemine dikkat çeken Bayraktar, "Yaşadığımız siber fiziksel ağlarla örülü dünyada, teknolojinin her alanında bağımsızlık toplumlar için vazgeçilmez. İşte tam da bu nedenle; tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi diyoruz." dedi.

Dünya genelinde yazılım sistemlerinde Microsoft kaynaklı büyük bir arıza yaşandı. Küresel anlamda krize neden olan sorun nedeniyle hastaneler, hava yolu şirketleri, bankalar gibi herkesi ilgilendiren kurumların sistemi çöktü. Türkiye'ye de sıçrayan kriz nedeniyle THY, Denizbank, TUVTÜRK gibi kurumlar işlem yapamadı.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sorun saatler sonra düzelirken Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Teknolojide yerli ve milliğe dikkat çeken Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi'ni işaret etti.

Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Tek işletim sistemi,

Tek arama motoru,

Bir iki sosyal medya platformu

Birkaç alışveriş sitesi...

Sadece birinin çökmesi bile dünyada bağlı olan tüm devletlerin kritik alt yapısının neredeyse çökmesine neden oluyor.

Refahı tüm dünyaya yayması umulan yüksek teknoloji ve inovasyon, an geliyor, dünya sistemini kilitliyor.

Yüksek teknoloji küresel düzeyde tekelleştiğinde, işte bu kadar kırılgan.

Yaşadığımız siber fiziksel ağlarla örülü dünyada, teknolojinin her alanında bağımsızlık toplumlar için vazgeçilmez.

İşte tam da bu nedenle;

Tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için

Milli Teknoloji Hamlesi diyoruz."