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Apple Haritalar artık toplu taşımaların nerede olduğunu gösteriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Apple Haritalar artık toplu taşımaların nerede olduğunu gösteriyor

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, Apple Haritalar'daki gerçek zamanlı toplu taşıma bilgilerinin Tokyo, Japonya'yı kapsayacak şekilde genişletildiğini ve kullanıcıların metropol bölgesindeki 20'den fazla demiryolu, otobüs ve tramvay hattının canlı ayrıntılarını almalarına olanak sağladığını duyurdu.

Apple Haritalar'daki gerçek zamanlı güncellemeler sayesinde Tokyo'daki kullanıcılar yolculuklarını planlamaya yardımcı olmak için ayrıntılı tarifeleri, gerçek zamanlı kalkış ve varış saatlerini ve aktarmaları görüntüleyebilecekler. Apple, hizmetlerin askıya alınması ve gecikmeler gibi önemli gerçek zamanlı ulaşım bilgilerinin de sağlanacağını ekliyor.

Apple Haritalar artık toplu taşımaların nerede olduğunu gösteriyor! - 1. Resim

Apple, Haritalar uygulamasındaki ulaşım bilgilerinin JR East, Tokyo Metrosu ve ODPT (Açık Veri Toplu Taşıma Konseyi) aracılığıyla diğer kurumlar tarafından sağlanan hizmetleri kapsadığını söylüyor.

MacRumors'un haberine göre, gerçek zamanlı transit verilerini almak için herhangi bir güncelleme gerekmiyor. Ayrıca, bu sonbaharda iOS 18'in yayınlanmasıyla birlikte, Japonya'daki kullanıcılar iPhone'larında kontur çizgileri, gölgeli kabartma ve yürüyüş parkurlarıyla birlikte ayrıntılı topografik haritaları da keşfedebilecekler.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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