Apple, "Çocuklarınız için Apple Watch" sloganıyla çocuklar için akıllı saat geliştiriyor

Apple, Temmuz ayında "Çocuklarınız için Apple Watch" kampanyasını müşterileri için duyurmuştu. Şimdi ise şirketin yeni tanıtacağı Apple Watch SE modeli plastik kasa ile birlikte satışa sunulması planlanıyor. Apple Watch serilerine göre daha ucuz satışa sunulması planlanan yeni saat çocuklar için özel olarak geliştirildiği iddia edildi.

Dövmesi olanlar dövme yaptıracaklar dikkat: Apple Watch ve diğer akıllı saatler düzgün çalışmıyor

Dövmesi olanlar dövme yaptıracaklar dikkat: Apple Watch ve diğer akıllı saatler düzgün çalışmıyor

MacRumors'un haberine göre Apple, Temmuz ayında ebeveynleri çocukları için hücresel bağlantılı Apple Watch almaya teşvik eden yeni bir web sitesi yayınladı.

"Çocuklarınız için Apple Watch" kampanyası, Apple Watch'un çocuklar için sunduğu konum takibi, ebeveyn aramaları ve aktivite takibi gibi avantajlara vurgu yapıyor. Ebeveynler, kendi iPhone'larıyla çocuklarının saatini kurabiliyor ve okul saatlerinde kullanımı sınırlamak için bazı özellikleri devre dışı bırakabiliyor.

Apple, plastik kasalı ‌Apple Watch SE‌'yi, alüminyum kasayla mümkün olmayan çeşitli yeni renklerde sunmayı planlıyor. Bu durum, bir arada satılan ve çok tutmayan iPhone 5c modelindeki gibi daha canlı renklerde Apple Watch'lar görebileceğimiz anlamına geliyor.

Plastik malzeme ayrıca, ‌Apple Watch SE‌'nin standart Apple Watch modellerinden daha kolay ayırt edilmesini sağlayacak. Şirket yeni ucuz ve renkli akıllı saatlerini çocuklar için satışa sunmayı hedeflediği iddia edildi.

Yeni ‌Apple Watch SE’nin‌ bu yıl içinde muhtemelen iPhone 16 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor.